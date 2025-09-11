Рус

Євромайдан, російський полон і бійки у Раді: де зараз екснардеп Парасюк

Вікторія Козар
Екснардеп Володимир Парасюк
У 2022 році Парасюк мобілізувався до лав ЗСУ

Володимир Парасюк був активістом Євромайдану та народним депутатом 8-го скликання, як і Андрій Парубій, якого вбили у Львові. Під час роботи у Верховній Раді він мав конфлікт із генералом Василем Пісним. У 2019 році Парасюк знову намагався потрапити до парламенту, але йому відмовили у реєстрації на вибори.

"Телеграф" нагадає, чим ще відзначився колишній нардеп, а також чим він займається зараз.

Що відомо про Володимира Парасюка

Парасюк народився у 1987 році в селі Майдан, що на Львівщині. Він вивчав фізичну та біомедичну електроніку у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Під час навчання Володимир грав у команді КВК "Еталон".

На третьому курсі Парасюка відрахували, бо він не склав екзамен з теоретичної фізики. Невдовзі Володимир поновився у виші та перевівся на економічний факультет, де отримав ступінь магістра. Також Володимир здобув освіту за спеціальністю "Правознавство" у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ. У минулому він входив до Конгресу українських націоналістів.

Парасюк з перших днів брав участь у Революції Гідності разом із батьком. 18-20 лютого йому разом з іншими самооборонцями вдалося потрапити у консерваторію, щоб її не захопили силовики. 21 лютого опозиціонери, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок, заявили про підписання з Януковичем "Угоди про врегулювання кризи". Вона передбачала розслідування вбивств майданівців і проведення президентських виборів у тому ж році.

Натомість Парасюк перервав виступ опозиції і вийшов на сцену. Сотник Майдану поставив ультиматум Кличку, Тягнибоку та Яценюку: якщо вони не вимагатимуть, аби Янукович йшов у відставку, то майданівці будуть штурмувати Адміністрацію президента. Після цього Янукович втік з України разом зі своїми поплічниками.

Я не вірю в ці важкі політичні процеси, про які вони говорять. 77 людей поклало голову, а вони домовляються. Я вам кажу від своєї сотні: якщо ви завтра до 10 ранку не виступите із заявою, щоб Янукович ішов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю, я вам клянуся.

Володимир Парасюк

Промова Парасюка на Майдані

У 2014 році Володимир вступив у батальйон "Дніпро-1", у складі якого брав участь у боях за Маріуполь та Іловайськ. Парасюк потрапив в Іловайський котел, під час якого отримав поранення у голову та контузію. Тоді Парасюка взяли у полон росіяни, але вони його не впізнали. Це допомогло йому залишитися живим.

Пізніше Парасюка обміняли на полонених російських терористів. За участь у АТО його нагородили нагрудним знаком МВС України "За відзнаку у службі". Після повернення до цивільного життя Володимир став народним депутатом Верховної Ради. Паралельно він був членом Комітету з питань запобігання та протидії корупції.

Парасюк мав інцидент з генералом СБУ Василем Пісним, який сказав, що зробив на Майдані більше за нього. Після цього нардеп вдарив генерала ногою у голову, через що проти нього відкрили кримінальну справу. Окрім цього, Володимир мав бійку з нардепом Олександром Вілкулом в ефірі "112 каналу".

У 2016 році Парасюк разом із депутатами Семеном Семенченком та Єгором Соболєвим організував торговельну блокаду Донбасу. Вони вимагали припинити незаконну торгівлю з окупованими територіями. Невдовзі тодішній президент Петро Порошенко призупинив транспортне сполучення з ОРДЛО.

Де зараз і чим займається Володимир Парасюк

На початку повномасштабного вторгнення Росії Парасюк мобілізувався у ЗСУ. Він виконував бойові завдання на Київщині, Харківському, Луганському, Донецькому та Херсонському напрямках.

Парасюк під Гостомелем у 2022 році, фото з його фейсбук-сторінки

У 2022 році у бою за Сєвєродонецьк екснардеп отримав поранення в ногу, після чого відновлював здоров'я. Невдовзі Парасюк повернувся до військової служби. Зараз Володимир продовжує захищати Україну від окупантів. Він розповідав, що пройшов шлях від солдата до офіцера.

Парасюк на війні, фото з його фейсбук-сторінки

На своїй сторінці у фейсбуці Парасюк вітає читачів з державними та релігійними святами, ділиться думками про війну та ситуацію в Україні, а також поширює свої інтерв'ю.

Парасюк проходить військову службу, фото з його фейсбук-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишній міністр культури Євген Нищук. Його називали "голосом Майдану".

