Родила ребенка известному бизнесмену Фуксману и трагически погибла в 36 лет: чем запомнилась экс-нардеп Бережная (фото)

Ирина Бережная известна своими антиукраинскими высказываниями

Бывшая народная депутат от "Партии регионов" Ирина Бережная запомнилась украинцам не только критикой Майдана и участием в пропагандистских ток-шоу, но и громкими подробностями личной жизни. Она родила дочь от совладельца телеканала "Интер" Бориса Фуксмана, скончавшегося сегодня, 10 октября, в Германии.

Что нужно знать

Умер медиамагнат Борис Фуксман – отец ребенка бывшего регионала Ирины Бережной

Бережная запомнилась пророссийскими взглядами и участием в пропагандистских шоу

Фуксман публично признал отцовство только после смерти Бережной

В 2007 году Бережная стала народным депутатом Украины VI созыва от Партии регионов. Она была членом Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия.

Ирина Бережная

Чем запомнилась Ирина Бережная

Среди спорных фактов по ее деятельности — голосование за "диктаторские законы" в январе 2014 года. Эти законы были направлены на препятствование проведению мирных акций протеста и ограничению прав граждан и свободу слова.

Бережная выступала против приказа Министерства культуры об обязательном дублировании фильмов на украинском языке, называя его "колоссальным правовым нигилизмом" и хотела, чтобы его отменили. Она придерживалась пророссийских взглядов и считала, что это "борьба за права" русскоговорящего населения.

Ирина Бережная

После 2014 года Бережная стала сниматься в российских шоу. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" она заявляла, что Украина становится "террористическим государством", а под прикрытием правоохранителей происходит блокада Крыма и уничтожение памятников культуры. Также Бережная позволила себе сказать, что 2014 год был "государственным переворотом" с запланированным сценарием "заокеанскими режиссерами".

Ирина Бережная во время съемок российского шоу

Бережная и Фуксман – общий ребенок

Ирина родила дочь Даниэлу в 2009 году. Поскольку она никогда не была замужем, у общества вызвало интерес, кто является отцом ребенка. На похоронах Бережной в августе 2017 года бизнесмен и совладелец телеканала "1+1" Борис Фуксман признался, что он является отцом Даниэлы. Позже в СМИ появилась информация о том, что медиамагнат с супругой Лилией решили удочерить ребенка Бережной после гибели матери.

Ирина Бережная и Борис Фуксман

Ирина Бережная с дочерью

