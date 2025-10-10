"Я обрала шлях альфа-бійця": Тетяна Чорновол відповіла, чи піде в депутати

Політикиня вважає себе прикладом для жінок на війні, і не збирається кидати службу

Тетяна Чорновол після вбивства нардепа Андрія Парубія зайняла його місце за списком "Європейської солідарності". Але взяла відстрочку у ЦВК на рік, оскільки знаходиться на фронті.

Як пояснила військовослужбовиця на своїй сторінці в соцмережах, її робота на лінії бойового зіткнення зараз дуже важлива, тому вона вирішила продовжити службу.

"Наразі, головна проблема країни — мобілізація. На фронті дуже не вистачає військових, а тил буксує давати нам поповнення. Ганебне ухилянство облагороджується політичними гаслами: "хай спочатку депутати підуть"… Я демонструю приклад, що я депутат вибираю не парламенську залу, а службу в армії", — каже Чорновол.

Вона зазначає, що також хоче бути прикладом, що жінка може стати бойовим командиром — підбивати танки, користуватися "Стугною" та FPV-дронами.

Це цілком можливо жінці бути бойовим командиром, якщо жінка народилася для війни і буде наполегливо йти до своєї мети долаючи всі труднощі в тому числі гендерні. Мій досвід тому приклад. Є командири хороші менеджери, є альфа бійці. Я вибрала друге. Я не кину своїх хлопців і свій взвод.. Воюємо далі. Тетяна Чорновол

Захисниця також додала, що не склала депутатські повноваження — ЦВК погодила відстрочку на рік.