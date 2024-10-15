Може стати гарним комбатом, якщо не буде робити цирк: Чорновол оцінила кар'єру Ляшка у ЗСУ

Не усі комбати мають йти у бій

Призначення екснардепа Олега Ляшка командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади викликає багато питань. Проте він може добре виконувати свої функції з кількох причин.

Як зазначила Тетяна Чорновол, її понизили з посади заступника командира роти з бойової роботи до командира взводу за власним бажанням. Натомість Олег Ляшко став комбатом.

"Командир взводу — це воїн. Кращий воїн. Той що найкраще володіє зброєю взводу і веде своїх людей у бій. Відповідає за кожну дію своєї маленької команди", — каже Чорновол.

За її словами, Ляшко успішний менеджер, хоча навряд чи він вбив хоч одного російського бійця. Але посада комбата — менеджерська посада.

"Є такі комбати, що не можуть без бою, то такі ходять в бій. Керують безпосередньо боєм. Але головне для комбата — делегувати функції іншим, забезпечити і організувати роботу організму. Отож всі шанси, що Ляшко буде хорошим комбатом", — пояснює військова.

Вона також додає, що батальйон теоретично може мати більше матеріальних ресурсів від Ляшка, бо свого часу він заблокував, на думку Чорновол, важливий законопроєкт. Він передбачав "закрити кормушку Фірташа", що нібито "крав газ через обленерго на мільярди доларів, розписуючи його на фіктивних споживачів і фіктивні втрати".

"Уявляю скільки бабла Ляшко нагріб, допомагаючи Фірташу. Так що бригада має можливість вимагати від нового комбата комплектувати батальйон самотужки найновішими дорогими БПЛА", — каже Чорновол.

Проте, на її думку, все ж у займанні Ляшком посади комбата може бути одна проблема. Адже, за словами військової, його хлопці під час знімання імітації штурму в Маріуполі напочатку війни мало не застрелили її чоловік, який був у захопленому окупантами штабі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим був відомий одіозний політик Олег Ляшко.