"Я выбрала путь альфа-бойца": Татьяна Черновол ответила, пойдет ли в депутаты

Политик считает себя примером для женщин на войне, и не собирается бросать службу

Татьяна Черновол после убийства нардепа Андрея Парубия заняла его место по списку "Европейской солидарности". Но взяла отсрочку в ЦИК на год, поскольку находится на фронте.

Как пояснила военнослужащая на своей странице в соцсетях, ее работа на линии боевого столкновения сейчас очень важна, поэтому она решила продолжить службу.

"Пока главная проблема страны — мобилизация. На фронте очень не хватает военных, а тыл буксует давать нам пополнение. Позорное цхилянство облагораживается политическими лозунгами: "пусть сначала депутаты пойдут"… Я демонстрирую пример, что я депутат выбираю не парламентский зал, а службу в армию", — говорит Черновол.

Она также отмечает, что также хочет быть примером, что женщина может стать боевым командиром — подбивать танки, пользоваться "Стугной" и FPV-дронами.

Это вполне возможно женщине быть боевым командиром, если женщина родилась для войны и будет настойчиво идти к своей цели, преодолевая все трудности в том числе гендерные. Мой опыт тому пример. Есть командиры хорошие менеджеры, есть альфа-бойцы. Я выбрала второе. Я не брошу своих ребят и свой взвод. Воюем дальше. Татьяна Черновол

Защитница также добавила, что не сдала депутатские полномочия — ЦИК согласовала отсрочку на год.