Зброя в номері Парубія і засекречення справи. З’явились нові подробиці розслідування

30 серпня, у день вбивства, проводився обшук у номері Парубія

У справі вбивства нардепа та ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія з'явились нові цікаві деталі. Адже під час обшуків в його номері у Києві копи знайшли зброю, а з реєстру судових справ видалили усі рішення.

Зброя у номері Парубія. Нові дані обшуку житла вбитого

Як повідомляють Українські новини, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, у столичному готелі "Київ" в номері Парубія було проведено обшук. В ході якого копи знайшли два автомати Калашникова (АКСУ) та два пістолети "Стєчкіна".

Відомо, що обшук проводився 30 серпня, в день вбивства Парубія. Окрім зброї, було знайдено побутові речі, особисті записи. Джерела стверджують, що йдеться про два автомати Калашникова 1985 та 1986 років, до яких ще йшло два магазини.

Ще правоохоронці виявили корпуси до гранат Ф1, РГД5, димову гранату РДГ-2-Б, 730 набоїв калібру 7,62 мм, ящик з набоями 7,62 мм із написом "700 штук".

Відомо, що обшуки проходили у готелі "Київ", за адресою вулиця Грушевського 26/1. Парубій був зареєстрований у номері 1706, саме там копи і виявили зброю. Однак вбили ексспікера ВР у Львові 30 серпня, неподалік від його місця проживання у Франківському районі.

Готель "Київ", де був номер Парубія

Хол готелю "Київ"

Повне засекречення справи Парубія

Галицький районний суд Львова видалив з реєстру усі рішення, які стосуються вбивства колишнього спікера Верховної Ради Парубія. Про це свідчить пошук у судовому реєстрі, за яким усі дані про справу відсутні.

Скрін з судового реєстру

Немає жодних судових рішень чи матеріалів за номером кримінального провадження, за номером справи, а також за ключовими словами. Виходить, що всі матеріали засекречені. Причина такого рішення невідома.

Додамо, що Львівська облрада просить присвоїти Героя України Парубію та мовознавиці Ірині Фаріон посмертно. Звернення ухвалили 30 вересня більшістю голосів. На думку депутатів, заслуги цих людей варто відзначити найвищою державною нагородою.

