Опалення в Києві дадуть з дня на день? Що відомо

Через обмежені ресурси, обстріли і погоду влада не може назвати дату початку опалювального сезону.

Поки у Львові про опалення найближчі тижні можна тільки мріяти, у киян ситуація не краща. Згідно з правилами, опалювальний сезон у Києві має початися тоді, коли протягом трьох діб середні показники температури не перевищуватимуть +8 градусів.

У Києві не поспішають запускати опалення — не досягнута потрібна температура

Ресурсів на опалювальний сезон не багато

Найближчим часом в Києві заморозків не очікують

Блекаути вплинуть на опалення столиці.

Чиновники наголошують на економії

Очільник Оболонської РДА Кирило Фесик повідомив, що точної дати включення опалення в Києві наразі немає, а нормативів по температурному включенню, столиця ще не виконує. Ба більше, він акцентував на обмеженій кількість енергоресурсів.

Загальна кількість ресурсів обмежена, тому якщо буде тепла зима і увімкнемо трохи пізніше, все буде нормально Кирило Фесик, очільник Оболонської РДА

Що відбувається в Києві з погодою

Найближчими днями до Києва прийде перша хвиля похолодання. Вночі температура опуститься до +4, а вдень — до +8. Проте вона буде нетривала.

Прогноз погоди в Києві на тиждень

Та вже за кілька днів в Києві, як і загалом в Україні домінуватиме холодне повітря з Європи. Похолодання слід очікувати приблизно за тиждень.

Обстріли оптимізму не додають

Під час ракетного обстрілу Києва 10 жовтня пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Найбільше постраждала лівобережна частина міста — тут тривалий час не було світла.

В "Укренерго" повідомляють, що ситуація залишається найскладнішою на Київщині, а також у Сумській, Харківській та кількох інших областях. Енергетикам уже вдалося частково відновити обладнання, пошкоджене під час нічної атаки, тож поступово повертають електропостачання на Лівому березі.

Блекаут в Києві на Лівому березі

Чому відключення енергетики критичні для опалення

Коли вимикають світло, зупиняються насоси, які качають гарячу воду до батарей, тому опалення перестає працювати. Більшість котелень і теплопунктів залежать від електрики — без неї вони не можуть подавати тепло в будинки. Навіть якщо в системі є гаряча вода, без електропостачання вона просто не циркулює. Через це батареї швидко холонуть, і тепло повертається лише тоді, коли енергетики відновлюють подачу світла.

