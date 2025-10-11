Опалення в Києві дадуть з дня на день? Що відомо
Через обмежені ресурси, обстріли і погоду влада не може назвати дату початку опалювального сезону.
Поки у Львові про опалення найближчі тижні можна тільки мріяти, у киян ситуація не краща. Згідно з правилами, опалювальний сезон у Києві має початися тоді, коли протягом трьох діб середні показники температури не перевищуватимуть +8 градусів.
Що потрібно знати
- У Києві не поспішають запускати опалення — не досягнута потрібна температура
- Ресурсів на опалювальний сезон не багато
- Найближчим часом в Києві заморозків не очікують
- Блекаути вплинуть на опалення столиці.
Чиновники наголошують на економії
Очільник Оболонської РДА Кирило Фесик повідомив, що точної дати включення опалення в Києві наразі немає, а нормативів по температурному включенню, столиця ще не виконує. Ба більше, він акцентував на обмеженій кількість енергоресурсів.
Загальна кількість ресурсів обмежена, тому якщо буде тепла зима і увімкнемо трохи пізніше, все буде нормально
Що відбувається в Києві з погодою
Найближчими днями до Києва прийде перша хвиля похолодання. Вночі температура опуститься до +4, а вдень — до +8. Проте вона буде нетривала.
Та вже за кілька днів в Києві, як і загалом в Україні домінуватиме холодне повітря з Європи. Похолодання слід очікувати приблизно за тиждень.
Обстріли оптимізму не додають
Під час ракетного обстрілу Києва 10 жовтня пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Найбільше постраждала лівобережна частина міста — тут тривалий час не було світла.
В "Укренерго" повідомляють, що ситуація залишається найскладнішою на Київщині, а також у Сумській, Харківській та кількох інших областях. Енергетикам уже вдалося частково відновити обладнання, пошкоджене під час нічної атаки, тож поступово повертають електропостачання на Лівому березі.
Чому відключення енергетики критичні для опалення
Коли вимикають світло, зупиняються насоси, які качають гарячу воду до батарей, тому опалення перестає працювати. Більшість котелень і теплопунктів залежать від електрики — без неї вони не можуть подавати тепло в будинки. Навіть якщо в системі є гаряча вода, без електропостачання вона просто не циркулює. Через це батареї швидко холонуть, і тепло повертається лише тоді, коли енергетики відновлюють подачу світла.
Раніше "Телеграф" розповідав, чого українцям та киянам зокрема потрібно чекати через масштабні обстріли критичної інфраструктури. Відключення енергії за графіком — не найгірший сценарій.