Україну накриють дві хвилі похолодання: синоптик назвав дати

Похолодання принесуть північно-західні вітри

На цих вихідних в Україні морози не очікуються, проте незабаром країну накриє дві хвилі похолодання. Дощова погода спостерігатиметься у більшості областей.

Про це в ексклюзивному коментарі для "Телеграфа" наголосив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич. Він також назвав дати, коли в Україну прийдуть заморозки.

Коли в Україну прийде похолодання

Середина жовтня принесе українцям різкі перепади температури. З завтрашнього дня, 11 жовтня і до понеділка, 13 жовтня, температура вночі триматиметься на рівні +4…+11 °С, а вдень повітря прогріватиметься до +9…+16 °С.

Якою буде погода в Україні до кінця жовтня

Перша хвиля похолодання прийде з 14 жовтня. Холодний фронт із північного заходу знизить нічні температури до +2…+8 °С, вдень стовпчики термометра показуватимуть +6…+13 °С. У південних регіонах буде теплішим внаслідок близькості моря.

З 15 по 17 жовтня на півночі, сході та Карпатах жителі можуть зіткнутися із заморозками, температура впаде до 0…-3°С. Невелике короткочасне потепління очікується 18 жовтня, але вже 19–20 жовтня Україну накриє друга порція холоду із північного заходу Європи.

