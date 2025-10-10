Опалювальний сезон у Львові затримується: чи чекати найближчими тижнями морозів та снігу

Опалення у Львові "треба трохи перечекати", заявив Андрій Садовий

Центральне опалення у Львові не включать ще кілька тижнів. Місцева влада закликала львів'ян використовувати альтернативні джерела тепла та допомагати одне одному.

Що треба знати:

Центральне опалення у Львові не включать ще кілька тижнів

Мер Андрій Садовий закликав львів'ян використовувати альтернативні джерела тепла та допомагати нужденним

Середньодобова температура наприкінці жовтня очікується на рівні 6-8 градусів

Відповідне повідомлення опублікував мер міста Андрій Садовий у Telegram-каналі. Разом з тим середньодобова температура у Львові наприкінці жовтня становитиме 6-8 градусів.

"Що стосується опалення — справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було", – написав Андрій Садовий.

За його словами, міська рада робить все необхідне. Водночас він звернувся до львів'ян із проханням, аби вони самотужки подбали про себе, організувавши альтернативні джерела тепла. Також мер закликав тих, хто взмозі це зробити, допомогти тим, хто сам не впорається.

Водночас синоптики прогнозують на наступні кілька тижнів поступове зниження температур у Львові. Так, у суботу 11 жовтня, обіцяють вночі +8 градусів, а максимально повітря прогріється до +12. Таким чином середньодобова температура становитиме 10 градусів.

Через тиждень, у суботу, 18 жовтня, термометри покажуть +6… +11, а середньодобова температура становитиме 8,5 градуса. Ще через тиждень вночі буде +5, а вдень +11. Тож середній показник дорівнюватиме 8 градусам. 1 листопада температура повітря становитиме +6… +10. Таким чином, середній показник не зміниться. Але в деякі дні впродовж цього часу, як, наприклад 14 жовтня, він падатиме навіть до 6 градусів.

Прогноз погоди у Львові на середину жовтня

Прогноз погоди у Львові на кінець жовтня

Нагадаємо, повітряна атака 5 жовтня стала однією з найсерйозніших на Львівщині. Повідомлялося про вибухи у районі Стрия, де розташовано українські підземні газосховища.