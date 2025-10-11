Отопление в Киеве дадут со дня на день? Что известно

Из-за ограниченных ресурсов, обстрелов и погоды власти не могут назвать дату начала отопительного сезона.

Пока во Львове об отоплении в ближайшие недели можно только мечтать, у киевлян ситуация не лучше. Согласно правилам, отопительный сезон в Киеве должен начаться тогда, когда в течение трех суток средние показатели температуры не будут превышать +8 градусов.

Что нужно знать

В Киеве не спешат запускать отопление — не достигнута нужная температура

Ресурсов на отопительный сезон не много

В ближайшее время в Киеве заморозков не ожидают

Блэкауты окажут влияние на отопление столицы.

Чиновники акцентируют на экономии

Глава Оболонской РГА Кирилл Фесик сообщил, что точной даты включения отопления в Киеве пока нет, а нормативов по температурному включению столица еще не выполняет. Более того, он акцентировал внимание на ограниченном количестве энергоресурсов.

Общее количество ресурсов ограничено, поэтому если будет теплая зима и включимся немного позже, все будет нормально Кирилл Фесик, глава Оболонской РГА

Что происходит в Киеве с погодой

В ближайшие дни в Киев придет первая волна похолодания. Ночью температура опустится до +4, а днем до +8. Однако она будет непродолжительна.

Прогноз погоды в Киеве на неделю

Но уже через несколько дней в Киеве, как и вообще в Украине, будет доминировать холодный воздух из Европы. Похолодание следует ожидать примерно через неделю.

Обстрелы оптимизма не добавляют

Во время ракетных обстрелов Киева 10 октября повреждены объекты критической инфраструктуры. Больше всего пострадала левобережная часть города — здесь долгое время не было света.

В "Укрэнерго" сообщают, что ситуация остается самой сложной в Киевской области, а также в Сумской, Харьковской и нескольких других областях. Энергетикам уже удалось частично восстановить оборудование, поврежденное во время ночной атаки, и постепенно возвращают электроснабжение на Левом берегу.

Блэкаут в Киеве на Левом берегу

Почему отключения энергетики критичны для отопления

Когда свет выключается, останавливаются насосы, которые качают горячую воду к батареям, поэтому отопление перестает работать. Большинство котельных и теплопунктов зависят от электричества – без него они не могут подавать тепло в дома. Даже если в системе горячая вода, без электроснабжения она просто не циркулирует. Поэтому батареи быстро охладятся, и тепло возвращается только тогда, когда энергетики восстанавливают подачу света.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего украинцам и киевлянам в частности нужно ждать из-за масштабных обстрелов критической инфраструктуры. Отключение энергии по графику – не самый плохой сценарий.