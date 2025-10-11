СЗЧ, звільнення Сирського та хаос Умєрова. Головні заяви Безуглої з нового інтерв’ю

Нардепка розповіла й про те, чому посварилась з головкомом Сирським

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що вважає себе найопозиційнішою депутаткою Ради. Вона майже не шкодує про свої різкі висловлювання, адже суспільний резонанс від них був доречним.

Що треба знати:

Безугла дала інтерв'ю журналістці Юлії Забєленій

Депутатка розповіла про спілкування з Сирським

Мар'яна Безугла назвала Умєрова колишнім головою Міністерства хаосу

"Телеграф" зібрав головні заяви нардепки з інтерв'ю, у якому вона критикувала не тільки головкома Олександра Сирського, а й загалом усю систему військ та оборони. Не оминула у своїх заявах й тему СЗЧ.

Головні заяви Безуглої

Я найбільш опозиційна депутатка в парламенті. Адже я висловлюю дуже великий спектр проблем, про який деякі, навіть опозиція, мовчать.

Комітет з нацбезпеки прикривається своєю секретністю, але нічого особливого там не відбувається. Вони обговорюють популістичні теми, які здебільшого стосуються Кабміну.

Дуже багато людей загинуло через тупі накази.

Президент України недостатньо реагує на певні питання у ЗСУ. Це добре показала справа Юрія Содоля (колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант — ред.), Павла Ткачука (ексначальник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного — ред.). У нас біля 20 стратегічно важливих рішень задавленні.

Я ніколи не підтримувала призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача. Це не виключно моя позиція, це результат спілкування з військовими.

Сирський моніторить своїх конкурентів і просто знищує їх. До прикладу, Михайло Драпатий — колишній командувач Сухопутних військ. Перспективний офіцер, який потенційно міг претендувати на посаду голови Генштабу.

З моменту призначення Сирського було кілька моментів, коли його могли зняти з посади. Але цього не сталось.

Я розсварилась з Сирським на питанні Содоля. Не спілкувались десь рік, а зараз лише базова комунікація. Хоча до цього спілкувались багато.

Рустем Умєров (колишній міністр оборони — ред.) приніс неймовірний хаос у Міноборони. Його перевели в РНБО, бо у США послом не взяли, а викинути не можна.

Зараз у нас кількість СЗЧ стільки, скільки була армія до повномасштабного вторгнення. І досить скоро ця кількість може перетнути половину армії ЗСУ.

