СЗЧ, звільнення Сирського та хаос Умєрова. Головні заяви Безуглої з нового інтерв'ю

Тетяна Крутякова
Мар'яна Безугла Новина оновлена 11 жовтня 2025, 19:56
Мар'яна Безугла.

Нардепка розповіла й про те, чому посварилась з головкомом Сирським

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що вважає себе найопозиційнішою депутаткою Ради. Вона майже не шкодує про свої різкі висловлювання, адже суспільний резонанс від них був доречним.

Що треба знати:

  • Безугла дала інтерв'ю журналістці Юлії Забєленій
  • Депутатка розповіла про спілкування з Сирським
  • Мар'яна Безугла назвала Умєрова колишнім головою Міністерства хаосу

"Телеграф" зібрав головні заяви нардепки з інтерв'ю, у якому вона критикувала не тільки головкома Олександра Сирського, а й загалом усю систему військ та оборони. Не оминула у своїх заявах й тему СЗЧ.

Головні заяви Безуглої

  • Я найбільш опозиційна депутатка в парламенті. Адже я висловлюю дуже великий спектр проблем, про який деякі, навіть опозиція, мовчать.
  • Комітет з нацбезпеки прикривається своєю секретністю, але нічого особливого там не відбувається. Вони обговорюють популістичні теми, які здебільшого стосуються Кабміну.
  • Дуже багато людей загинуло через тупі накази.
  • Президент України недостатньо реагує на певні питання у ЗСУ. Це добре показала справа Юрія Содоля (колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант — ред.), Павла Ткачука (ексначальник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного — ред.). У нас біля 20 стратегічно важливих рішень задавленні.
  • Я ніколи не підтримувала призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача. Це не виключно моя позиція, це результат спілкування з військовими.
  • Сирський моніторить своїх конкурентів і просто знищує їх. До прикладу, Михайло Драпатий — колишній командувач Сухопутних військ. Перспективний офіцер, який потенційно міг претендувати на посаду голови Генштабу.
  • З моменту призначення Сирського було кілька моментів, коли його могли зняти з посади. Але цього не сталось.
  • Я розсварилась з Сирським на питанні Содоля. Не спілкувались десь рік, а зараз лише базова комунікація. Хоча до цього спілкувались багато.
  • Рустем Умєров (колишній міністр оборони — ред.) приніс неймовірний хаос у Міноборони. Його перевели в РНБО, бо у США послом не взяли, а викинути не можна.
  • Зараз у нас кількість СЗЧ стільки, скільки була армія до повномасштабного вторгнення. І досить скоро ця кількість може перетнути половину армії ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Безугла знову потрапила у скандал через свою неоднозначну поведінку у Раді.

