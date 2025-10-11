СЗЧ, увольнение Сырского и хаос Умерова. Главные заявления Безуглой из нового интервью

Нардепка рассказала и о том, почему поругалась с главкомом Сырским

Нардеп Марианна Безуглая заявила, что считает себя самым оппозиционным депутатом Рады. Она почти не жалеет о своих резких высказываниях, ведь общественный резонанс от них был уместен.

"Телеграф" собрал главные заявления нардепа из интервью, в котором она критиковала не только главкома Александра Сырского, но и всю систему войск и обороны. Не обошла стороной в своих заявлениях и тему СЗЧ.

Главные заявления Безуглой

Я самая оппозиционная депутат в парламенте. Ведь я говорю про очень большой спектр проблем, о котором даже в оппозиции молчат.

Комитет по нацбезопасности прикрывается своей секретностью, но ничего особенного там не происходит. Они обсуждают популистские темы, в основном касающиеся Кабмина.

Очень многие погибли из-за тупых приказов.

Президент Украины недостаточно реагирует на некоторые вопросы в ВСУ. Это хорошо показало дело Юрия Содоля (бывший командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант — ред.), Павла Ткачука (экс-начальник Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного — ред.). У нас около 20 стратегически важных решений задавлены.

Я никогда не поддерживала назначение Александра Сырского на должность Главнокомандующего. Это не только моя позиция, это результат общения с военными.

Сырский мониторит своих конкурентов и просто уничтожает их. К примеру, Михаил Драпатый – бывший командующий Сухопутными войсками. Перспективный офицер, потенциально мог претендовать на должность главы Генштаба.

С момента назначения Сырского было несколько моментов, когда его могли снять с должности. Но этого не случилось.

Я рассорилась с Сырским на вопросе Содоля. Не общались год, а сейчас только базовая коммуникация. Хотя до этого общались много.

Рустем Умеров (бывший министр обороны — ред.) принес невероятный хаос в Минобороны.

Сейчас у нас количество СЗЧ столько, сколько было армией до полномасштабного вторжения. И довольно скоро это количество может пересечь половину армии ВСУ.

