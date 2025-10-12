"Павутина" на листі — сигнал небезпеки: як виглядає американський шкідник, який заполонив Україну (фото)

Ця гусінь їсть понад 300 видів рослин. Де її побачили та чим небезпечна, в матеріалі "Телеграфу".

Попри похолодання в Україні продовжує активне розмноження шкідник — американський білий метелик. В жовтні його кореспондентка "Телеграфу" зафіксувала на Дніпропетровщині.

Американський білий метелик — карантинний шкідник, який пошкоджує деревні та чагарники. Самки відкладають сотні яєць на листя, звідки через 5–10 діб вилуплюються гусениці, які спочатку ведуть спільний спосіб життя, обплітаючи листя павутиною, а пізніше розповзаються й поїдають його майже повністю, залишаючи лише жилки. Саме таку гусінь вдалось сфотографувати.

Гусінь волохата, але це шкідник

Гусениці живляться 45–55 діб, потім заляльковуються й дають нове покоління метеликів, здатне за кілька років повністю оголити дерево. Друге покоління розвивається в серпні — вересні, іноді затягується до жовтня, якщо тепла осінь. На фото гусінь американського білого метелика на листі дівочого винограду п’ятилисточкового.

Гусінь американського білого метелика на виноградному листі

Цей виноград для людей неїстівний, але входить до списку понад 300 видів рослин, якими може живитися цей всеїдний шкідник. Особливо привабливі для гусені — листя шовковиці, вишні, горіха, клена, яблуні, груші, сливи, черешні, глоду, акації, бузку тощо. Якщо на рослинах з’явилися засохлі листки, обплетені білою павутиною, — це типовий слід гусені американського білого метелика.

В такого метелика перетвориться гусінь після зимівлі

