"Паутина" на листьях — сигнал опасности: как выглядит американский вредитель, заполонивший Украину (фото)
Эта гусеница ест более 300 видов растений. Где ее увидели и чем опасна, в материале "Телеграфа".
Несмотря на похолодание в Украине продолжает активное размножение вредитель — американская белая бабочка. В октябре его корреспондентка "Телеграфа" зафиксировала на Днепропетровщине.
Американская белая бабочка — карантинный вредитель, повреждающий деревья и кустарники. Самки откладывают сотни яиц на листья, откуда через 5-10 суток вылупляются гусеницы, которые сначала ведут общий образ жизни, оплетая листья паутиной, а позже расползаются и поедают их почти полностью, оставляя только жилки. Именно такую гусеницу удалось сфотографировать.
Гусеницы питаются 45–55 суток, затем закукольиваются и дают новое поколение бабочек, способное за несколько лет полностью обнажить дерево. Второе поколение развивается в августе — сентябре, иногда затягивается до октября, если теплая осень. На фото гусеница американской белой бабочки на листьях девичьего винограда пятилисточковой.
Этот виноград для людей несъедобный, но входит в список более 300 видов растений, которыми может питаться этот вредитель. Особенно привлекательны для гусеницы — листья шелковицы, вишни, ореха, клена, яблони, груши, сливы, черешни, боярышника, акации, сирени и т.д. Если на растениях появились засохшие листья, оплетенные белой паутиной, — это типичный след гусеницы американской белой бабочки.
