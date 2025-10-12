"Паутина" на листьях — сигнал опасности: как выглядит американский вредитель, заполонивший Украину (фото)

Эта гусеница ест более 300 видов растений. Где ее увидели и чем опасна, в материале "Телеграфа".

Несмотря на похолодание в Украине продолжает активное размножение вредитель — американская белая бабочка. В октябре его корреспондентка "Телеграфа" зафиксировала на Днепропетровщине.

Американская белая бабочка — карантинный вредитель, повреждающий деревья и кустарники. Самки откладывают сотни яиц на листья, откуда через 5-10 суток вылупляются гусеницы, которые сначала ведут общий образ жизни, оплетая листья паутиной, а позже расползаются и поедают их почти полностью, оставляя только жилки. Именно такую гусеницу удалось сфотографировать.

Гусеница мохнатая, но это вредитель

Гусеницы питаются 45–55 суток, затем закукольиваются и дают новое поколение бабочек, способное за несколько лет полностью обнажить дерево. Второе поколение развивается в августе — сентябре, иногда затягивается до октября, если теплая осень. На фото гусеница американской белой бабочки на листьях девичьего винограда пятилисточковой.

Гусеница американской белой бабочки на виноградных листьях.

Этот виноград для людей несъедобный, но входит в список более 300 видов растений, которыми может питаться этот вредитель. Особенно привлекательны для гусеницы — листья шелковицы, вишни, ореха, клена, яблони, груши, сливы, черешни, боярышника, акации, сирени и т.д. Если на растениях появились засохшие листья, оплетенные белой паутиной, — это типичный след гусеницы американской белой бабочки.

В такую бабочку превратится гусеница после зимовки

