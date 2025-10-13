Побачити таке – велика рідкість: на Одещині цвіте яскрава гігантська рослина

В одній із областей України ця рослина під загрозою зникнення

На території Національного парку "Тузлівські лимани" у Білгород-Дністровському районі Одеської області цвіте незвичайна та рідкісна рослина сімейства айстрових. Йдеться про волошку одеську, яка може досягати метра заввишки.

Що потрібно знати:

Волошка одеська ще цвіте на просторах піщаних пересипів

Рослина зустрічається дуже рідко

У Запорізькій області ця волошка перебуває під загрозою зникнення

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Він також оприлюднив відповідні відео із рослиною на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз ця чудова дворічна рослина ще цвіте на просторах піщаних пересипів у Національний природний парк "Тузлівські лимани", — зазначив Русєв.

Що відомо про цю рослину

Це дворічник до 1 м заввишки, з сильно розчепіреним стеблом і дрібними рожевими квітками. Вся рослина білувато-повстяно-опушене. Така рослина зустрічається досить рідко.

В Україні росте на приморських пісках – у степу, на узбережжі Чорного та Азовського морів. Входить до списку видів, які перебувають під загрозою зникнення на території Запорізької області.

Крім України, також росте в Румунії.

Волошка одеська. Фото: Вікіпедія

