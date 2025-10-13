Увидеть такое - большая редкость: на Одесчине цветет яркое гигантское растение

В одной из областей Украины это растение под угрозой исчезновения

На территории Национального парка "Тузловские лиманы" в Белгород-Днестровском районе Одесской области цветет необычное и редкое растение семейства астровых. Речь идет о васильке одесском, который может достигать метра в высоту.

Что нужно знать:

Василек одесский еще цветет на просторах песчаных пересыпей

Растение встречается крайне редко

В Запорожской области этот василек находится под угрозой исчезновения

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он также обнародовал соответствующие видео с растением на своей странице в Facebook.

"Сейчас это прекрасное двухлетнее растение еще цветет на просторах песчаных пересыпей в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", — отметил Русев.

Что известно об этом растении

Это двулетник до 1 м высотой, с сильно растопыренным стеблем и мелкими розоватыми цветками. Все растение беловато-войлочно-опушенное. Стоит отметить, что такое растение встречается довольно редко.

В Украине растет на приморских песках – в степи, на побережье Черного и Азовского морей. Входит в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения на территории Запорожской области.

Кроме Украины также растет в Румынии.

Василек одесский. Фото: Википедия

