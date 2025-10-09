Її називали "помстою Сталіна": ця рослина-чужинець загрожує Україні

Борщівник Сосновського спричиняє опіки на шкірі

В Україні ростуть рослини, які, на перший погляд, манять красивим виглядом, але насправді є небезпечними. Такою є не лише біла акація, але й борщівник.

Борщівник — трав'яниста рослина родини парасолькових, яких налічується понад 80 видів. В Україні можна побачити 8 видів цієї рослини, серед яких — борщівник Сосновського. Зазвичай він виростає до 3-5 метрів заввишки і вважається однією з найбільших трав в Україні.

Борщівник Сосновського, фото superagronom.com

Борщівник Сосновського потрапив в Україну із Кавказу. Там місцеві використовували молоде листя рослини для супів та борщів, звідси і виникла назва — борщівник. Селекціонер Петро Вавілов запропонував ідею, що можна відновити сільське господарство після війни за допомогою борщівника Сосновського.

Борщівник Сосновського є доволі високим, фото superagronom.com

Рослина мала б бути дешевим кормом для худоби. Вавілов виступив із відповідною дисертацією перед керівництвом Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна. Там вирішили реалізувати ідею селекціонера.

Однак худоба погано реагувала на борщівник. Водночас м'ясо та молоко корів неприємно пахли. Через вживання борщівника на слизовій оболонці тварин з'являлися опіки. Після цього у Радянському Союзі припинили вирощувати цю рослину, однак вона вже почала розростатися самостійно.

Борщівник Сосновського росте самостійно, фото likar.center

Дехто називав борщівник "помстою Сталіна". У 50-х він давав вказівку сіяти рослину на пасовищах в Польщі та Прибалтиці. Потім цю справу продовжив Микита Хрущов. Зараз борщівник завдає лише клопоту. Сік цієї рослини викликає опіки та водянисті пухирі, тому до неї не можна доторкатися.

