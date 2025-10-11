Не має ані коріння, ані листя: в Україні є "рослина-вампір", як вона виглядає (фото)

Ця рослина обвиває інші рослини та харчується за їх рахунок

В Україні росте безліч незвичайних рослин, але не всі вони нешкідливі. Наприклад, кущі кампсиса можуть зашкодити фундаменту будинку, а повитиця – знизити врожайність на ваших грядках.

У Tik-Tok українка поділилася відео, в якому розповіла про особливості цієї рослини-вампіра. Як виявилося, вона не має ані листя, ані кореневої системи.

Як виглядає "рослина-вампір" повитиця і як її позбутися

Повитиця є справжнім паразитом серед рослин, оскільки вона здатна "захопити" сільськогосподарські культури й значно знизити врожайність. Її прозвали "вампіром" не випадково, адже у повитиці немає ні власного листя, ні розвиненої кореневої системи.

"Рослина-вампір" повитиця

Рослина харчується внаслідок інших рослин, обвиваючи їх стебла і через спеціальні присоски — гаусторії, через які забирає воду та поживні речовини у своєї "жертви".

Повитиця є паразитом

Особливу небезпеку повитиця становить для бобових, овочевих культур, зернових та картоплі, уповільнюючи їх зростання. Розмножується вона насінням, яке легко розлітається по ділянці й може довго зберігатися в ґрунті, створюючи ризик повторного зараження.

Якщо ви помітили повитицю, важливо негайно видаляти заражені рослини й спалювати їх разом із "жертвою" паразита, щоб не допустити поширення. Для профілактики та захисту ділянки корисно регулярно оглядати посадки, знищувати бур’яни та обробляти землю перед посадкою, щоб знизити ризик зараження.

