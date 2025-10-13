Одразу і не здогадаєтеся: яке українське слово звучить смішно, але може використовуватися щодня

Це слово часто зустрічалося в українській літературі

В українській мові є безліч цікавих та незвичайних слів, які рідко використовують. Одним із них сміливо можна назвати слово "зісподу".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що означає це слово та у яких випадках його застосовують. Його сміливо можна додати до свого лексикону та використовувати як синонім до українського слова "знизу".

"Зісподу" означає з нижньої сторони чи знизу. Також можна використовувати "зсподу", але так говорять набагато рідше.

Що означає слово "зісподу"

На сайті "Словник" наведено приклади використання слова "зісподу" в літературі:

Юра розплющив очі і хотів сісти на ліжку. Але саме в цю мить щось немов ударило в Юрине ліжко зісподу. (Ю. Смолич);

Він дістав засмальцьований шкіряний кисет, ..вийняв зісподу жмуток вати (Михайло Чабанівський, Балканська весна);

Височезні дзеркала таки не змістились в невисокій горниці, і майстри мусили їх трохи підпилить зсподу. (І. Нечуй-Левицький);

Зісподу холодочком віє, а згори теплом гріє (Панас Мирний);

Зчепившись в одну щільну купу, старшина і писар ворушились у снігу, сопли, кректали, вивертався зісподу то один, то другий (Степан Васильченко).

