Начните его использовать: какое украинское слово вы могли никогда не слышать
Это слово часто встречалось в украинской литературе
В украинском языке есть множество интересных и необычных слов, которые редко используют. Одним из них смело можно назвать слово "зісподу".
В этом материале "Телеграф" рассказывает, что означает это слово и в каких случаях его применяют. Его смело можно добавить в свой лексикон и использовать как синоним к украинскому слову "знизу".
"Зісподу" означает с нижней стороны или снизу. Также можно использовать "зсподу", но так говорят намного реже.
На сайте "Словник" указаны примеры использования слова "зісподу" в литературе:
- "Юра розплющив очі і хотів сісти на ліжку. Але саме в цю мить щось немов ударило в Юрине ліжко зісподу" (Ю. Смолич);
- "Він дістав засмальцьований шкіряний кисет, ..вийняв зісподу жмуток вати" (Михайло Чабанівський, Балканська весна);
- "Височезні дзеркала таки не змістились в невисокій горниці, і майстри мусили їх трохи підпилить зсподу" (І. Нечуй-Левицький);
- "Зісподу холодочком віє, а згори теплом гріє" (Панас Мирний);
- Зчепившись в одну щільну купу, старшина і писар ворушились у снігу, сопли, кректали, вивертався зісподу то один, то другий (Степан Васильченко).
