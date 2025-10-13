Начните его использовать: какое украинское слово вы могли никогда не слышать

Это слово часто встречалось в украинской литературе

В украинском языке есть множество интересных и необычных слов, которые редко используют. Одним из них смело можно назвать слово "зісподу".

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что означает это слово и в каких случаях его применяют. Его смело можно добавить в свой лексикон и использовать как синоним к украинскому слову "знизу".

"Зісподу" означает с нижней стороны или снизу. Также можно использовать "зсподу", но так говорят намного реже.

Что означает слово "зісподу"

На сайте "Словник" указаны примеры использования слова "зісподу" в литературе:

"Юра розплющив очі і хотів сісти на ліжку. Але саме в цю мить щось немов ударило в Юрине ліжко зісподу " (Ю. Смолич);

"Він дістав засмальцьований шкіряний кисет, ..вийняв зісподу жмуток вати" (Михайло Чабанівський, Балканська весна);

"Височезні дзеркала таки не змістились в невисокій горниці, і майстри мусили їх трохи підпилить зсподу " (І. Нечуй-Левицький);

" Зісподу холодочком віє, а згори теплом гріє" (Панас Мирний);

Зчепившись в одну щільну купу, старшина і писар ворушились у снігу, сопли, кректали, вивертався зісподу то один, то другий (Степан Васильченко).

