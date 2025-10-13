Покосило, наче від болю: як будували П'яну церкву у Чернівцях (фото)

Церква збудована в румунському стилі неороминеск

Будівля Свято-Миколаївського храму з'явилася у Чернівцях у румунський період Буковини, який тривав з 1919 по 1940 роки. У 1930-тих роках у місті було збудовано церкву у стилі неоромінеск.

Церква у Чернівцях була збудована за зразком Успенського архієрейського собору у румунському місті Куртя-де-Арджеш. На зв'язок із румунською культовою архітектурою вказують оригінальні "кручені" бані церкви, зазначає відкрита енциклопедія "Вікіпедія".

Собор у Куртя-де-Арджеш

Миколаївський собор почали будувати у 1927 році за проєктом архітекторів Вальтера Штюбхен-Кюхнера, Йосифа Летнера та Вірджила Іонеску. Утім, при побудові церкви виникли фінансові труднощі, через що процес було призупинено на 10 років. У 1937-му проект зазнав змін, і був завершений за два роки.

Дзвони для церкви вагою в 948 та 592 кілограми прибули з Трансильванії, а іконостас та вітражі виготовляли майстри з Бухаресту та Чернівців. Головний вхід проєктанти хотіли зробити на центральну вулицю Руську, але це змусило б зорієнтувати вівтар на північ, що суперечило церковним канонам, за якими він має бути звернений на схід. Утім, було прийнято доволі нестандартне рішення, й центральний вхід усе ж таки зробили на вулицю Руську, а вівтар зорієнтували на схід, як і повинно бути.

Вулиця Руська у Чернівцях

Храм був освячений 6 грудня 1939 року.

Радянська влада собор не закривала, тому у ньому не переривалась церковна служба. Завдяки цьому всередині споруди зберігся самобутній інтер'єр буковинської церкви першої половини XX ст.

Легенда "П'яної церкви"

Завдяки незвичній формі куполів Свято-Миколаївський собор отримав серед місцевих назву "П'яна церква". Якщо довго дивитись на вигини куполів, то виникає ілюзія їх руху у напрямку головної бані церкви.

Свято-Миколаївський собор у Чернівцях

Місцеві розповідають туристам легенду, що при будівництві церкви майстри ніяк не змогли закінчити храм, бо все, що працівники встигали звести, за ніч чомусь руйнувалося. Старший майстер побачив сон, що для закінчення роботи потрібно принести жертву. Ця честь випала дружині "виконроба", яка принесла обід чоловіку. Жінку, яка весь час кричала і благала про порятунок, будівельники замурували у стіну. Вранці виявилося, що церква встояла, але її куполи були перекручені, наче від мук та болю. Утім, зазначає ресурс md-ukraine, насправді ця байка стосується не собору у Чернівцях, а його старшого брата з Румунії.

Свято-Миколаївський собор у Чернівцях продовжує функціонувати. Його відкрито для відвідування з 6:00 до 22:00 без вихідних. 24 лютого 2025 року церква офіційно перейшла від УПЦ МП до ПЦУ.

