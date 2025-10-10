Був будинком розпусти? Як виглядає найромантичніша будівля в Україні (фото)
Її побудували ще у 19 столітті
В Україні є чимало унікальних архітектурних споруд. Однією з таких є будинок у формі серця в Житомирі, який побудували ще 200 років назад.
"Телеграф" розповість, що особливого в цьому будинку, а також покаже, як він виглядає. Зауважимо, що також цю споруду називають "Плаский будинок".
Будинок у формі серця: історія
"Плаский будинок" з'явився у Житомирі у 70-х роках ХІХ ст. Його побудували як міське пожежне відділення на садибі Златоровича. Форма будинку трикутна, він створений за унікальним проєктом, аби максимально використати територію. Художній стиль, в якому побудований будинок, – еклектика, тобто мішанина стилів.
Фасад будинку створений у класицистичному і неоренесансному стилях. Збоку споруда виглядає пласкою, ніби немає стін, що добре демонструє популярна назва "Плаский будинок. Однак згори він нагадує форму серця, що також відображається у назві.
Цікаво, що своєрідна архітектура будівлі відзначається і на формах кімнат. Адже на кожному поверсі є кімната із гострим кутом перетину стін. Вікна будинку виходять на площу Перемоги, Свято-преображенський і Кафедральний собори.
Зараз тут розташований "Міський інформаційний центр" та "Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування".
Легенди та міфи про будинок у формі серця
Один з найпоширеніших міфів — історія про публічний будинок. Люди говорять, що насправді "Плаский будинок" з моменту побудови був джерелом розпусти у Житомирі, що підтверджує його форма.
За іншою легендою — будинок побудував закоханий купець на честь своєї коханої. Проте їх спільне життя не склалось, тому будівля так і залишилась самотньою.
