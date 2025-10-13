Перекосило, как от боли: как строили Пьяную церковь в Черновцах (фото)

Церковь построена в румынском стиле неороминеск.

Здание Свято-Николаевского храма появилось в Черновцах в румынский период Буковины, который длился с 1919 по 1940 годы. В 1930-х годах в городе была построена церковь в стиле неороминеск.

Церковь в Черновцах была построена по образцу Успенского архиерейского собора в румынском городе Куртя-де-Арджеш. На связь с румынской культовой архитектурой указывают оригинальные "витые" купола церкви, отмечает открытая энциклопедия "Википедия".

Собор в Куртя-де-Арджеш

Николаевский собор начали строить в 1927 году по проекту архитекторов Вальтера Штюбхен-Кюхнера, Иосифа Летнера и Вирджила Ионеску. Впрочем, при построении церкви возникли финансовые трудности, из-за чего процесс был приостановлен на 10 лет. В 1937-м проект претерпел изменения, и был завершен через два года.

Колокола для церкви весом 948 и 592 килограмма прибыли из Трансильвании, а иконостас и витражи изготовляли мастера из Бухареста и Черновцов. Главный вход проектанты хотели сделать на центральную Русскую улицу, но это заставило бы сориентировать алтарь на север, что противоречило церковным канонам, по которым он должен быть обращен на восток. Впрочем, было принято довольно нестандартное решение, и центральный вход все же сделали на улицу Русскую, а алтарь сориентировали на восток, как и полагается.

Улица Русская в Черновцах

Храм был освящен 6 декабря 1939 года.

Советские власти собор не закрывали, поэтому в нем не прерывалась церковная служба. Благодаря этому внутри постройки сохранился самобытный интерьер буковинской церкви первой половины XX в.

Легенда "Пьяной церкви"

Благодаря необычной форме куполов Свято-Николаевский собор получил среди местных название "Пьяная церковь". Если долго смотреть на изгибы куполов, возникает иллюзия их движения в направлении главной бани церкви.

Свято-Николаевский собор в Черновцах

Местные рассказывают туристам легенду, что при строительстве церкви мастера никак не смогли закончить храм, потому что все, что работники успевали построить, за ночь почему-то разрушалось. Старший мастер увидел сон, что для окончания работы следует принести жертву. Эта честь выпала жене "прораба", которая принесла обед мужу. Женщину, которая все время кричала и умоляла о спасении, строители замуровали в стену. Утром оказалось, что церковь устояла, но ее купола были покручены, словно от мучений и боли. Впрочем, отмечает ресурс md-ukraine, на самом деле эта басня касается не собора в Черновцах, а его старшего брата из Румынии.

Свято-Николаевский собор продолжает функционировать в Черновцах. Он открыт для посещения с 6:00 до 22:00 без выходных. 24 февраля 2025 года церковь официально перешла от УПЦ МП к ПЦУ.

