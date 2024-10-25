Які ще країни світу переводять годинники (повний список)

Попри це деякі все ж хочуть відмовитись від цієї тенденції

Щорічне переведення годинників залишається важливою традицією у багатьох країнах світу, хоча практика поступово скорочується. Перехід між літнім та зимовим часом, як правило, відбувається навесні (переміщення стрілок вперед) і восени (переміщення стрілок назад). Вважається, що така зміна часу допомагає більш ефективно використовувати світловий день, зменшуючи витрати на електроенергію. Проте не всі країни дотримуються цієї традиції, і деякі держави вже відмовилися від переведення годинників через сумнівну економічну користь та можливі негативні наслідки для здоров’я.

"Телеграф" підготував матеріал та розповість, в яких країнах ще є тенденція переведення годинників. А також, чому від неї відмовляються.

Країни, які переводять годинник

Європейський Союз

Країни ЄС залишаються одними з найбільших прихильників переведення часу. Усі країни-члени Євросоюзу переводять годинники на літній та зимовий час в один і той же час, щоб зберегти єдиний часовий режим на території союзу. Однак з 2018 року Європейський парламент веде активні обговорення щодо скасування цієї практики. В опитуваннях більшість громадян ЄС висловилася за відмову від переведення годинників, і питання вже пройшло кілька етапів затвердження. Проте наразі ЄС продовжує дотримуватися переходу на літній і зимовий час, і дата можливого остаточного скасування поки що не визначена.

Сполучені Штати Америки

США також практикують перехід на літній і зимовий час, але не на всій території. Наприклад, штати Гаваї та Аризона (за винятком індіанської території Навахо) не переводять годинники. У березні 2022 року Сенат США прийняв законопроєкт про можливий перехід на постійний літній час, який у разі затвердження усіма інстанціями скасував би зміну годинників у країні. Проте цей законопроєкт ще не набув чинності, і обговорення тривають.

Канада

Канада також переходить на літній і зимовий час, проте правила відрізняються залежно від провінції. Наприклад, більшість провінцій і територій Канади, такі як Онтаріо та Британська Колумбія, переводять годинники, але деякі території, такі як Саскачеван, не змінюють час. Як і в США, у Канаді також обговорюється можливість відмови від переведення годинників.

Велика Британія та Швейцарія переводять годинник двічі на рік, синхронізуючи літній та зимовий час з Європейським Союзом. Так само діють Норвегія, Сербія, Молдова і Україна.

У країнах Близького Сходу, таких як Ліван та Єгипет, також дотримуються переведення годинників, тоді як у Північній Африці Марокко використовує літній час лише частково, припиняючи його дію протягом священного місяця Рамадан.

Нова Зеландія переводить годинники, переходячи на літній час наприкінці вересня і повертаючись на стандартний час у квітні, враховуючи сезонну різницю в південній півкулі.

Раніше "Телеграф" писав, що українці хочуть залишитися на "літньому часі", а нардепи продовжують суперечки.