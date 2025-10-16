Tomahawk проти Путіна: чому Україні потрібні ці ракети, вражаючий розрахунок у цифрах
-
-
Є кілька причин, чому Україні потрібні саме ракети "Томагавк"
Україна робить все можливе, щоб пояснити США, чому для неї важливо отримати ракети Tomahawk. По-перше, у радіусі їхньої дії є величезна кількість військових об’єктів ворога, а по-друге, саме ці ракети є важливим важелем впливу на російського президента Володимира Путіна.
Що потрібно знати:
- Україна просить у США Tomahawk, а Трамп готовий їх дати, якщо Путін не робитиме кроків щодо наближення врегулювання війни
- У радіусі дії двох версій ракети знаходяться тисячі важливих об’єктів супротивника
- Ракети Tomahawk є вирішальним фактором тиску на Путіна
Про це пише Euronews, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що Київ намагається пояснити Вашингтону, навіщо йому саме ракети Tomahawk, яка далекобійна зброя в країни вже є і чого не вистачає Україні. Все це обговорюватиметься у Білому домі у п’ятницю.
Tomahawk у цифрах
Euronews у своїй статті наводить цікаві дані про те, наскільки ефективними для України можуть бути ракети "Томагавк".
Аналітичний центр Інституту з вивчення війни (ISW), що базується в США, підрахував, що в радіусі дії 2500-кілометрової версії "Томагавка" знаходиться не менше 1945 російських військових об’єктів.
А в радіусі дії 1600-кілометрової версії – не менше 1655 об’єктів.
"Томагавк" для України та Путін — у чому зв’язок?
Джерела Euronews серед українських чиновників підтвердили, що аргументом Києва, який переконує Білий дім відправити ракети "Томагавк", є те, що вони, як і раніше, є вирішальним чинником і одним із найважливіших важелів впливу на президента Росії Володимира Путіна.
Раніше він сам визнавав, що американські ракети Tomahawk — це "не сучасна, але потужна зброя". А їх застосування щодо Росії, за словами Путіна, завдасть їй великої шкоди.
Нагадаємо, раніше " Телеграф" писав про те, що Путін ще на початку жовтня вперше прокоментував можливе постачання Україні американських ракет Tomahawk. Він у традиційній манері заявив, що ракети нібито "не змінять ситуацію на полі бою", хоча змушений був публічно визнати, що це потужне та серйозне озброєння.