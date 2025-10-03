Злякався? Путін занив про "ескалацію" через можливі постачання Tomahawk Україні

Путін визнав, що можливе застосування ракет по Росії завдасть їй великої шкоди

Російський правитель Володимир Путін вперше прокоментував можливі постачання Україні американських ракет Tomahawk. Він у традиційній манері заявив, що ракети нібито "не змінять ситуацію на полі бою", хоча змушений був публічно визнати, що це потужне та серйозне озброєння.

Що треба знати:

Путіну довелося визнати, що Росія зазнає великої шкоди від Tomahawk

Кремлівський правитель повторює заспокійливу мантру про "не змінять ситуацію на полі бою"

Путін наважився погрожувати США ескалацією

Під час виступу на Валдайському клубі Путін заявив, що американські ракети Tomahawk — це "не сучасна, але потужна зброя". При цьому він визнав, що можливе застосування ракет по Росії завдасть їй великої шкоди, але відразу ж почав заявляти, що російська протиповітряна оборона (яка не здатна збивати дрони) нібито зможе "збивати" американське озброєння.

"Можуть "Томагавки" завдати нам шкоди? Можуть. Але ми їх збиватимемо, будемо вдосконалювати свою систему ППО", — заявив він.

Путін також повторив заспокійливу мантру про те, що постачання Україні Tomahawk нібито "не змінить ситуацію на полі бою". При цьому він навіть насмілився погрожувати США ескалацією: за словами кремлівського правителя, постачання ракет нібито означатиме "абсолютно якісно новий етап ескалації" з США та "дуже зашкодить відносинам". Також російський правитель вигадав якихось "американських військовослужбовців", які буцімто будуть запускати ракети.

"Чи завдасть це удару нашим відносинам зі США, в яких намітилося світло в кінці тунелю? Звісно. Ну як же. Застосовувати Tomahawk без прямої участі американських військовослужбовців неможливо", – поскаржився Путін.

Передача Tomahawk Україні: що відомо

За даними ЗМІ, на закритій зустрічі на полях Генасамблеї ООН 23 вересня президент України Володимир Зеленський просив у голови Білого дому Дональда Трампа надати Києву ракети Tomahawk. Україна вважає ці ракети фактором, який може серйозно змінити перебіг війни. Сам Зеленський, до речі, під час спілкування з пресою не відповів прямо чи просила Україна у США Tomahawk. Але запит на далекобійну зброю підтвердив, наголосивши, що Київ завдає ударів у відповідь, а не просто атакує РФ.

При цьому вже відомо, що Україна може отримати від США ще й нову крилату ракету Barracuda і важливі розвідувальні дані. Наслідки такої передачі можуть змінити підходи до ураження енергетичних і промислових цілей у глибині Росії. До речі, в ЗМІ пишуть, що постачання Tomahawk нібито "малоймовірні": в США, мовляв, "не бачать доцільності" в передачі цих ракет.

Детальніше про зброю від США читайте за посиланням: Як адміністрація Трампа продає зброю для України, та хто за це платить: розповідаємо ексклюзивні деталі про PURL.