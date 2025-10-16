Tomahawk против Путина: почему Украине нужны эти ракеты, впечатляющий расчёт в цифрах

Есть несколько причин, почему Украине нужны именно ракеты "Томагавк"

Украина делает все возможное, чтобы объяснить США, почему для нее важно получить ракеты Tomahawk. Во-первых, в радиусе их действия есть огромное количество военных объектов врага, а во-вторых, именно эти ракеты являются важным рычагом влияния на российского президента Владимира Путина.

Что нужно знать:

Украина просит у США Tomahawk, а Трамп готов их дать, если Путин не будет предпринимать шаги по приближению урегулирования войны

В радиусе действия двух версий ракеты находятся тысячи важных объектов противника

Ракеты Tomahawk являются решающим фактором давления на Путина

Об этом пишет Euronews, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что Киев пытается объяснить Вашингтону, зачем ему именно ракеты Tomahawk, какое дальнобойное оружие у страны уже есть и чего не хватает Украине. Все это будет обсуждаться в Белом доме в пятницу.

Tomahawk в цифрах

Euronews в своей статье приводит интересные данные о том, насколько эффективны для Украины могут быть ракеты "Томагавк".

Базирующийся в США аналитический центр Института по изучению войны (ISW) подсчитал, что в радиусе действия 2500-километровой версии "Томагавка" находится не менее 1945 российских военных объектов.

А в радиусе действия 1600-километровой версии — не менее 1655 объектов.

Характеристики ракеты "Томагавк". Инфографика: "Телеграф"

"Томагавк" для Украины и Путин — в чем связь?

Источники Euronews среди украинских чиновников подтвердили, что аргументом Киева, убеждающим Белый дом отправить ракеты "Томагавк", является то, что они по-прежнему являются решающим фактором и одним из важнейших рычагов влияния на президента России Владимира Путина.

Ранее он сам признавал, что что американские ракеты Tomahawk — это "не современное, но мощное оружие". А их применение по России, по словам Путина, нанесет ей большой вред.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин еще в начале октября впервые прокомментировал возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Он в традиционной манере заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя", хотя вынужден был публично признать, что это мощное и серьезное вооружение.