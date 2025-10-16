Tomahawk против Путина: почему Украине нужны эти ракеты, впечатляющий расчёт в цифрах
Есть несколько причин, почему Украине нужны именно ракеты "Томагавк"
Украина делает все возможное, чтобы объяснить США, почему для нее важно получить ракеты Tomahawk. Во-первых, в радиусе их действия есть огромное количество военных объектов врага, а во-вторых, именно эти ракеты являются важным рычагом влияния на российского президента Владимира Путина.
Что нужно знать:
- Украина просит у США Tomahawk, а Трамп готов их дать, если Путин не будет предпринимать шаги по приближению урегулирования войны
- В радиусе действия двух версий ракеты находятся тысячи важных объектов противника
- Ракеты Tomahawk являются решающим фактором давления на Путина
Об этом пишет Euronews, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что Киев пытается объяснить Вашингтону, зачем ему именно ракеты Tomahawk, какое дальнобойное оружие у страны уже есть и чего не хватает Украине. Все это будет обсуждаться в Белом доме в пятницу.
Tomahawk в цифрах
Euronews в своей статье приводит интересные данные о том, насколько эффективны для Украины могут быть ракеты "Томагавк".
Базирующийся в США аналитический центр Института по изучению войны (ISW) подсчитал, что в радиусе действия 2500-километровой версии "Томагавка" находится не менее 1945 российских военных объектов.
А в радиусе действия 1600-километровой версии — не менее 1655 объектов.
"Томагавк" для Украины и Путин — в чем связь?
Источники Euronews среди украинских чиновников подтвердили, что аргументом Киева, убеждающим Белый дом отправить ракеты "Томагавк", является то, что они по-прежнему являются решающим фактором и одним из важнейших рычагов влияния на президента России Владимира Путина.
Ранее он сам признавал, что что американские ракеты Tomahawk — это "не современное, но мощное оружие". А их применение по России, по словам Путина, нанесет ей большой вред.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин еще в начале октября впервые прокомментировал возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Он в традиционной манере заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя", хотя вынужден был публично признать, что это мощное и серьезное вооружение.