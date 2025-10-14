Одразу два рідкісні гриби ростуть на Тернопільщині: один фіолетовий, а інший - як капуста (фото)

На Поділлі помітили два нові гриби

У національному парку "Кременецькі гори" в Тернопільській області науковці зробили важливе відкриття — виявили два рідкісні види грибів, занесені до Червоної книги України.

Новими мешканцями парку стали павутинник фіолетовий (Cortinarius violaceus) та листочня кучерява (Sparassis crispa) — надзвичайно красиві, але вкрай рідкісні представники грибного світу. Про знахідну повідомили у місцевому Telegram-каналі.

Для довідки

Cortinarius violaceus

Гриб із насичено-фіолетовою шапкою діаметром 6–15 см, опуклою, оксамитовою, вкритою дрібними лусочками. Пластинки широкі, спочатку фіолетові, а з віком коричнево-фіолетові. Ніжка 6–12 см, циліндрична, іноді з дрібними лусочками. Росте поодиноко або невеликими групами в листяних, хвойних та мішаних лісах на вологих ґрунтах. Він є отруйним.

Sparassis crispa

Гриб у формі куща або "цвітної капусти" з тонкими хвилястими відгалуженнями. Молоді екземпляри світло-кремові, дорослі — жовтувато-бурі. Діаметр 10–40 см, вага до кількох кг. Спори безбарвні або злегка жовтуваті, споровий порошок білуватий або кремовий. Росте у хвойних лісах біля сосен і ялин, на пнях та корінні дерев. Він безпечний для організмів.

