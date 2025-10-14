Рус

Одразу два рідкісні гриби ростуть на Тернопільщині: один фіолетовий, а інший - як капуста (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На Тернопільщині виявили два нових види грибів
На Тернопільщині виявили два нових види грибів. Фото Колаж "Телеграфу"

На Поділлі помітили два нові гриби

У національному парку "Кременецькі гори" в Тернопільській області науковці зробили важливе відкриття — виявили два рідкісні види грибів, занесені до Червоної книги України.

Новими мешканцями парку стали павутинник фіолетовий (Cortinarius violaceus) та листочня кучерява (Sparassis crispa) — надзвичайно красиві, але вкрай рідкісні представники грибного світу. Про знахідну повідомили у місцевому Telegram-каналі.

Для довідки

Cortinarius violaceus

Гриб із насичено-фіолетовою шапкою діаметром 6–15 см, опуклою, оксамитовою, вкритою дрібними лусочками. Пластинки широкі, спочатку фіолетові, а з віком коричнево-фіолетові. Ніжка 6–12 см, циліндрична, іноді з дрібними лусочками. Росте поодиноко або невеликими групами в листяних, хвойних та мішаних лісах на вологих ґрунтах. Він є отруйним.

Sparassis crispa

Гриб у формі куща або "цвітної капусти" з тонкими хвилястими відгалуженнями. Молоді екземпляри світло-кремові, дорослі — жовтувато-бурі. Діаметр 10–40 см, вага до кількох кг. Спори безбарвні або злегка жовтуваті, споровий порошок білуватий або кремовий. Росте у хвойних лісах біля сосен і ялин, на пнях та корінні дерев. Він безпечний для організмів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Львівщині побачили гігантський білий гриб.

Теги:
#Тернопільська область #Гриби #Рідкісні