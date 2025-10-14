Руки більше не будуть чорними. Українець показав, як швидко почистити цілу гору маслюків (відео)

Перед тим, як почати варити гриби, потрібно виконати ще кілька дій.

З середини жовтня часто люди вже починають закривати гриби в банках на зиму. Для тих, хто любить закривати маслюки, але не знає, як правильно це робити, щоб позбавитися тягучого слизу на шапинках цих грибів, є простий і корисний лайфхак.

Що потрібно знати:

Маслюки можна збирати до кінця жовтня, оскільки вони ростуть аж до перших заморозків, а для заготовок на зиму гриби збирають наприкінці сезону

Свою назву ці гриби отримали через маслянисті, слизькі на дотик шапинки

Позбутися слизу можна за кілька хвилин, зробивши пару простих дій

Відповідним відео з корисним лайфхаком поділився в TikTok блогер з ніком bodian1989, який має на своєму обліковому записі понад 200 тисяч підписників.

Він розповів, що спочатку гриби треба засипати сіллю на п’ять хвилин. Потім дуже ретельно промити, щоб не залишилося зайвого сміття. Далі гриби потрібно залити окропом та ще раз промити.

Після того як ви виконали всі ці процедури, маслюки потрібно варити протягом 45 хвилин, а далі — закатати гриби в банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українка показала незвичайний гриб, який знайшла у лісі. Його дивна форма привернула увагу жінки, яка з’ясувала, що це ще й червонокнижний гриб.