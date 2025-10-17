Tomahawk дотиснуть Путіна? П’ять причин, чому Україні треба ці американські ракети

Ці крилаті ракети вже 42 роки на озброєнні у США

Україна потребує американських ракет Tomahawk, які можливо змінять хід війни або ж наблизять мирну угоду. Однак відмова Білого дому у їх постачанні теж може вплинути на збройне протистояння. На тлі цього у багатьох виникає питання: що особливого у "Томагавках", якщо президент України Володимир Зеленський намагається їх отримати.

Що треба знати:

Tomahawk може нести ядерну боєголовку

"Томагавки" є на озброєнні у Великої Британії та Японії

Поставка цих американських ракет — потужний сигнал для Путіна

Як пише France 24, Tomahawk — це потужна зброя, яка має щонайменше 5 особливостей. Саме вони роблять ці ракети такими бажаними для України.

П'ять речей, які потрібно знати про "Томагавк"

Основа збройних сил США. Tomahawk — це крилата ракета, яка перебуває на озброєнні Штатів вже 42 роки. За цей період вона успішно використовувалась майже у всіх військових інтервенціях США. Окрім того, "Томагавк" можна запускати з підводних та надводних кораблів. Відстань її дії до 1600 кілометрів зі швидкістю 880 км/год на висоті кількох десятків метрів над землею. Загалом, за час використання ракети, було у США виготовлено маже 9 тисяч "Томагавків" і лише 2350 використані.

Цікаво, що Tomahawk має версію з ядерною боєголовкою, але вона була знята з озброєння у 2013 році.

Доведена бойова ефективність. У 1991 році "Томагавки" вперше використали під час операції "Буря в пустелі" під керівництвом США проти Іраку Саддама Хусейна. З того часу Штати продовжили їх запуски під час різних конфліктів.

До прикладу, напочатку 2024 року Вашингтон випустив приблизно 80 ракет проти підтримуваних Тегераном повстанців-хуситів у Ємені, а ще 30 – проти ядерного об'єкта Ісфахан в Ірані в червні, коли США приєдналися до війни Ізраїлю проти Ісламської республіки. Однак "Томагавки" також є на озброєнні у Великої Британії, Японії, Австрія та Нідерланди думають про їх придбання.

Tomahawk, харакетеристика

Головна потреба України. Ці ракети мають 450 кг вибухового заряду. "Томагавк" може бути використаний проти об'єктів протиповітряної оборони, командних центрів, аеродромів або будь-якої сильно захищеної цілі Росії. Як стверджує ISW, Україна може за допомогою ракети Tomahawk вразити щонайменше 1655 цілей, серед них — 67 авіабаз у Росії.

Tomahawk можна запускати з суші і саме цього прагне Україна, проте таких установок навіть у США лише дві батареї по чотири пускові установки, морських — теж чотири.

"Томагавки" змінять хід війни? У США та Європі є думка, що ці ракети не зможуть переломити хід війни. Так, вони можуть допомогти Україні, але їх участь вважають досить малою, аби витрачати таку важливу зброю.

"Я не вірю, що система озброєння може радикально змінити ситуацію в Україні", – сказав командувач французької армії генерал П’єр Шилл.

Він наголосив, що вітчизняне озброєння України — ракета "Фламінго", дала можливість реалізувати глибокі удари і без Tomahawk. Однак він розуміє, що ці американські ракети мають й політичну роль.

Фламінго, харакетристика

Сигнал Кремлю. Шилл переконаний: для очільника РФ Володимира Путіна Tomahawk був би сильним сигналом, що треба рухатись в напрямку миру. Особливо враховуючи слова Трампа, що "Томагавк" — неймовірна зброя для потужного наступу.

"Чи хочуть вони, щоб "Томагавки" летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю", – сказав голова Білого дому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть зустріч у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня. Вже відомо, коли вона розпочнеться.