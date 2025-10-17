Tomahawk дожмут Путина? Пять причин, почему Украине нужны эти американские ракеты

Эти крылатые ракеты уже 42 года на вооружении в США

Украина нуждается в американских ракетах Tomahawk, которые возможно изменят ход войны или приблизят мирное соглашение. Однако отказ Белого дома в их снабжении тоже может повлиять на вооруженное противостояние. На этом фоне у многих возникает вопрос: что особенного в "Томагавках", если президент Украины Владимир Зеленский пытается их получить.

Что нужно знать:

Tomahawk может нести ядерную боеголовку

"Томагавки" находятся на вооружении в Великобритании и Японии.

Поставка этих американских ракет – мощный сигнал для Путина.

Как пишет France 24, Tomahawk – это мощное оружие, имеющее по меньшей мере 5 особенностей. Именно они делают эти ракеты такими желанными для Украины.

Пять вещей, которые нужно знать о "Томагавке"

Основа вооруженных сил США. Tomahawk – это крылатая ракета, которая находится на вооружении Штатов уже 42 года. За этот период она успешно использовалась почти во всех военных интервенциях США. Кроме того, "Томагавк" можно запускать с подводных и надводных кораблей. Расстояние ее действия до 1600 км со скоростью 880 км/ч на высоте нескольких десятков метров над землей. Всего за время использования ракеты было в США изготовлено почти 9 тысяч "Томагавков" и только 2350 использовано.

Интересно, что у Tomahawk есть версия с ядерной боеголовкой, но она была снята с вооружения в 2013 году.

Доказанная боевая эффективность. В 1991 году "Томагавки" впервые использовали во время операции "Буря в пустыне" под руководством США против Ирака Саддама Хусейна. С этого времени Штаты продолжили их запуски во время разных конфликтов.

К примеру, в начале 2024 года Вашингтон выпустил около 80 ракет против поддерживаемых Тегераном повстанцев-хуситов в Йемене, а еще 30 – против ядерного объекта Исфахан в Иране в июне, когда США присоединились к войне Израиля против Исламской республики. Однако "Томагавки" также находятся на вооружении в Великобритании, Японии, Австрия и Нидерланды думают об их приобретении.

Tomahawk, характеристика

Главная потребность Украины. Эти ракеты имеют 450 кг взрывчатого заряда. "Томагавк" может использоваться против объектов противовоздушной обороны, командных центров, аэродромов или любой сильно защищенной цели России. Как утверждает ISW, Украина может с помощью ракеты Tomahawk поразить не менее 1655 целей, в том числе 67 авиабаз в России.

Tomahawk можно запускать с суши и именно к этому стремится Украина, однако таких установок даже у США всего две батареи по четыре пусковые установки, морских — тоже четыре.

"Томагавки" изменят ход войны? В США и Европе есть мнение, что эти ракеты не смогут переломить ход войны. Да, они могут помочь Украине, но их участие считают достаточно малым, чтобы тратить такое важное оружие.

"Я не верю, что система вооружения может радикально изменить ситуацию в Украине", – сказал командующий французской армией генерал Пьер Шилл.

Он подчеркнул, что отечественное вооружение Украины — ракета "Фламинго", дала возможность реализовать глубокие удары и без Tomahawk. Однако он понимает, что эти американские ракеты играют и политическую роль.

Фламинго, харакетристика

Сигнал Кремля. Шилл убежден: для главы РФ Владимира Путина Tomahawk был бы сильным сигналом, что нужно двигаться в направлении мира. Особенно учитывая слова Трампа, что "Томагавк" – невероятное оружие для мощного наступления.

"Хотят ли они, чтобы "Томагавки" летели в их направлении? Я так не думаю", – сказал глава Белого дома.

