Нова зустріч Зеленського та Трампа. Всі деталі та подробиці (оновлюється)

Олена Руденко
Дональд Трамп та Володимир Зеленський Новина оновлена 17 жовтня 2025, 08:42
Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото Колаж "Телеграф"

Це буде третя зустріч глав Сполучених Штатів та України у Білому домі

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть зустріч у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня. Стало відомо, коли вона розпочнеться.

"Телеграф" оперативно інформує про все, що стосується чергової зустрічі Зеленського та Трампа. Час зустрічі оприлюднив ресурс Roll Call, який відстежує графік лідера США. Згідно з даними сервісу, розмова глав держав розпочнеться о 20:00 за київським часом. Переговори проходитимуть у неформальній обстановці, за обідом. Пресу на зустріч не допустять. О 22:00 Дональд Трамп вирушить до Флориди.

Зустріч Зеленського та Трампа 17 жовтня — що відомо

Трамп 13 жовтня підтвердив, що має намір зустрітися з главою України у Вашингтоні 17 жовтня. Американське видання Axios із посиланням на власні джерела інформувало, що розмова Трампа та Зеленського буде присвячена тому, якої зброї потребує Україна. Зокрема буде обговорюватися й питання постачань ракет Tomahawk.

Сам президент Зеленський також 13 жовтня підтвердив, що зустріч відбудеться. Він анонсував обговорення з Трампом "низки кроків, які він має намір запропонувати".

Перед зустріччю з Зеленським Трамп поговорив із Путіним

За даними західних ЗМІ, Зеленський був позитивно налаштований на переговори з Трампом. Проте напередодні Трамп несподівано, провів телефонні переговори з главою Росії Володимиром Путіним. Після них американський лідер анонсував новий саміт з Путіним в Угорщині. Зустріч має відбутися в найближчі два тижні. За даними Axios стало відомо, що Зеленський і його команда були здивовані цими заявами Трампа.

Постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, схоже, або залишиться "підвішеним у повітрі", або взагалі буде зірвано. Такий висновок можна зробити із заяви Трампа — він сказав, що ракети, мовляв, потрібні самим США.

Попередні зустрічі Трампа та Зеленського

Це буде третій візит Зеленського до Вашингтону з того часу, як Дональд Трамп став вдруге президентом США. Під час лютневої зустрічі у Білому домі сталася публічна суперечка через підхід до мирних переговорів. Проте зустріч президентів у липні була зовсім іншою — Трамп заявив, що Україна отримає "велику допомогу" в рамках будь-якої угоди.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський у Вашингтоні у липні 2025
Зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні у липні 2025

Нагадаємо, "Телеграф" аналізував, чому Дональд Трамп раптом активізувався на українському напрямку та чи варто очікувати швидких результатів від чергової зустрічі.

