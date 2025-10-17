Примирливий тон Трампа ставить під загрозу не тільки постачання Tomahawk, – Reuters

Різка зміна риторики Трампа посилила побоювання Європи та стривоженість України

Україна розраховувала отримати від США крилаті ракети Tomahawk, щоб посилити удари по території Росії. Але розмова президента Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним та занадто примирливий тон американського лідера після цієї розмови поставили під сумнів ймовірність не тільки отримання ракет, але й іншої допомоги від США.

Що треба знати:

Трамп вже неодноразово погрожував діяти проти Росії, але "давав задню" після кожної розмови з Путіним

Європа та Україна стривожені, оскільки досі побоюються капітуляції трампістських США перед Кремлем

Путін, схоже, намагається зірвати імпульс на посилення тиску на РФ — саме тому провів розмову з Трампом

Видання Reuters із посиланням на власні джерела пише, що президент Трамп вже багато разів з моменту вступу на посаду у січні 2025 року погрожував, що буде рішуче діяти проти Росії. Проте насправді він "давав задню" ледве чи не після кожних переговорів з Путіним, а більшість його гучних обіцянок тільки обіцянками й залишилася.

Зараз занадто примирливий тон Трампа після розмови з Путіним вчергове розпалив побоювання Європи щодо того, що США можуть капітулювати перед Кремлем. А наміри Білого дому надати президенту України Володимиру Зеленському більше допомоги, в тому числі передати крилаті ракети Tomahawk на тлі розчарування в Путіні тепер, схоже, щонайменше відкладаються.

Видання також нагадало, що усі переговори Трампа та Путіна насправді ні до чого не призвели. Саміт на Алясці виявився "абищицею", тристоронніх та двосторонніх переговорів між Україною, США та Росією Трампу організувати не вдалося. Попри те, що Трамп позиціонує себе, як миротворця, насправді успіхів у припиненні війни в Україні в нього немає. Загалом, Путін отримував від контактів з США значно більше, ніж Трамп — від контактів з РФ.

"Путін намагається зірвати імпульс до посилення тиску на Росію… Побачимо, що буде завтра, але шанси просунутися до припинення вогню шляхом підштовхування Росії до серйозних дій, схоже, зменшилися", — констатував у коментарі виданню Ден Фрід, колишній чиновник Державного департаменту.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після розмови з російським правителем Володимиром Путіним зробив для преси низку заяв, які можуть свідчити про "відкат" його позиції щодо війни в Україні та про зрив можливої передачі крилатих ракет Tomahawk Україні. Під час виступу для преси Трамп розповів журналістам розмову з Путіним, Tomahawk, санкції проти Росії та можливе припинення війни в Україні. Його заяви виглядають щонайменше тривожними.