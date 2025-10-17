"Томагавків" не буде? Трамп зробив низку тривожних заяв після розмови з Путіним

Про постачання ракет Tomahawk, схоже, можна забути — як і про нові санкції проти Кремля

Президент США Дональд Трамп після розмови з російським правителем Володимиром Путіним зробив для преси низку заяв, які можуть свідчити про "відкат" його позиції щодо війни в Україні та про зрив можливої передачі крилатих ракет Tomahawk Україні.

Що треба знати:

Трамп підтвердив, що скоро зустрінеться з Путіним в угорському Будапешті

Щодо ракет Tomahawk — Трамп заявив, що ракети потрібні Сполученим Штатам, він не хоче їх "розбазарювати"

Також не буде нових санкцій проти Росії — Трамп заявив, що зараз, нібито, "не час" для таких заходів

"Телеграф" зібрав основні моменти з заяв Трампа на брифінгу в Білому домі 16 жовтня. Трамп говорив про розмову з Путіним, Tomahawk, санкції проти Росії та можливе припинення війни в Україні.

Про зустріч з Путіним

Трамп планує зустрітися з Путіним протягом наступних двох тижнів. Місцем проведення нового "саміту" з російським правителем обрали союзну російському режиму Угорщину. Перед "самітом" проведуть зустріч державний секретар США Марко Рубіо та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, вони обговорять деталі.

"Я сказав би, [зустрінемося] протягом двох тижнів. Досить швидко. Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою, як ви знаєте, Лавровим. І вони зустрінуться незабаром. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо вже призначено. Вони вже говорили про це… Ми зустрінемося в Угорщині. Віктор Орбан вестиме захід", — заявив Трамп у відповідь на питання журналістів щодо зустрічі.

Про очікування від переговорів та розмову з Путіним

Трамп заявив, що телефонна розмова з Путіним нібито була "дуже хороша" та "дуже продуктивна". Він додав, що планується ухвалювати "рішення" під час "саміту" в Угорщині, а також пообіцяв розповісти президенту України Володимиру Зеленському усі деталі дзвінка.

Президент додав, що буде "задіяна уся команда" — в тому числі віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та поціновувач російської пропаганди, колишній забудовник Стів Віткофф, якого Трамп призначив спецпредставником з питань Росії. Але, підкреслив він, є велика проблема — те, що Зеленський та Путін "не дуже ладнають".

"У нас, звісно, ​​проблема. Вони не дуже ладнають, ці двоє (Зеленський та Путін, — ред.). Іноді буває складно проводити зустрічі… Ми зустрічаємось та спілкуємося з людьми. Але у них жахливі стосунки, і це одна з тих речей", — поскаржився Трамп.

Також Трамп заявив, що сподівається на зупинку війни в Україні під час "саміту" з Путіним. Війна в Україні, мовляв, "не впливає" на Сполучені Штати, але Трампу буцімто "шкода людей". Європа, додав президент США, нібито не здатна "припинити війну".

"Минулого тижня загинуло понад 7000 людей. Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо людей. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів, здебільшого солдатів. І ми вважаємо, що нам вдасться це зупинити. Ми сподіваємось, що нам це вдасться… Я роблю це, щоб врятувати душі. Я не роблю це для нас. Я роблю це, щоб допомогти Європі. Вони хочуть, щоб це закінчилося, але не можуть це закінчити. Я можу. Тож думаю, що ми досягнемо успіху", — сказав він.

Про постачання Tomahawk Україні

Постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, схоже, або залишиться "підвішеним у повітрі", або взагалі буде зірвано. Такий висновок можна зробити із заяви Трампа — він сказав, що ракети, мовляв, потрібні безпосередньо США.

"Нам потрібні "Томагавки". У США їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо розбазарювати їх, вичерпати запаси нашої країни. Вони нам теж потрібні. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити", — заявив він у відповідь на питання преси.

Коли один із журналістів прямо запитав, чи намагався Путін завадити Трампу передати Україні ракети, той відповів ствердно. Трамп при цьому легковажно пожартував, що Путіну, мовляв, "не сподобалася" ідея, що Україна отримає крилаті ракети.

"Що ви думаєте, що він скаже? Ви думаєте, він скаже: "Я б із задоволенням отримав Томагавк у свій бік"? "Будь ласка, продавай "Томагавки"?.. Я йому сказав: а що, якщо я дам кілька тисяч "Томагавків" твоїм противникам? Я саме так йому і сказав. Йому не сподобалася ця ідея. Йому вона сильно не сподобалася. Я сказав це саме так. Іноді треба бути трохи легковажним, але ні, він проти "Томагавків", — заявив Трамп.

Про нові санкції проти Росії

Нових санкцій проти РФ з боку США можна не чекати, хоча Трамп припустив, що можливо, їх доведеться вводити. Проте зараз, на його думку, "не найвдаліший час" — приблизно так він відповів на питання преси та нагадування, що у Сенаті хочуть просувати законопроєкт про санкції проти Кремля.

"Він (автор законопроєкту сенатор Джон Тун, — ред.) не знає про цей дзвінок. Це може бути дуже продуктивна розмова… Можливо, не найвдаліший час для цього", — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 15 жовтня Трамп заявив, що його відносини з Путіним "дуже добрі". Проте американський лідер, який заговорив про надання Україні ракет Tomahawk, не розуміє, чому глава Кремля продовжує вести війну проти України, яка негативно впливає на його країну.

Додамо, розмова Трампа та Путіна відбулася за день до того, як у Білому домі прийматимуть українського лідера Володимира Зеленського. Розмова тривала щонайменше дві години. Експерти вважають, що це була вкрай погана ідея, а ця розмова може вкрай негативно вплинути на зустріч у Білому домі.