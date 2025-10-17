Київ залишиться без тепла? Чого насправді чекати столиці, розповів ексміністр енергетики

Колишній голова Київенерго Плачков розповів, яка ситуація з енергетикою у столиці

Російські обстріли енергетики України завдають чималої шкоди. Тому Києву слід готуватись до складної зими, адже ситуація досить напружена.

Про це "Телеграфу" розповів ексміністр енергетики та колишній голова Київенерго Іван Плачков, повне інтерв'ю якого вийде у понеділок, 17 жовтня. За його словами, українцям слід розуміти, що наразі запас міцності в енергетиці не такий великий.

Що треба знати:

Плачков каже, що Київ готовий до зими, але ситуація може змінитись

Запас міцності енергетики України вкрай низький

Кличко вже попереджав киян про важку ситуацію у столиці

Експерт пояснює, що весь час війни з Росією Кремль знищив чимало об'єктів енергетичної інфраструктури і деякі з них не були відновлені. І це матиме значний влив взимку, який українці можуть відчути за посилення ударів Москви.

"Як в цілому по країні – ми працюємо без Запорізької атомної станції, без Каховської ГЕС, так і в Києві, де були пошкодження на теплоенергоцентрах. Це основні джерела тепла, які зараз є", — каже Плачков.

Нагадаємо, що міський голова Києва Віталій Кличко наголошував на тому, що ситуація у столиці залишається складною. Він закликав киян не займатися самозаспокоєнням, бо ворог не зупиняється. Російські удари на енергетики Києва завдали значних збитків.

