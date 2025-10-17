Оптимізму немає: експерт дуже скептично оцінив перспективи опалювального сезону в Україні

Через теракти проти енергетики та газової інфраструктури відключати взимку можуть не тільки світло

Опалювальний сезон 2025-2026 років буде для України важким через російські теракти проти енергетичної системи та газової інфраструктури. В кращому випадку можна розраховувати на те, що вдасться якось "пройти зиму" — середній варіант, коли буде не добре, але й не дуже погано.

Що треба знати:

Розраховувати на оптимістичний сценарій не варто — занадто багато факторів повинно збігтися

Мова не йде про оптимізм навіть за умови того, що зима буде "звичайною", без сильних морозів

Російські теракти цього року торкнулися не тільки енергетики, але й газу — тож мова може йти про відключення газу також

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він підкреслив, що умовно є три прогнози — "оптимістичний", "середній" та "поганий". Але про оптимістичний варіант зараз говорити не варто.

"Для оптимістичного прогнозу має скластися кілька факторів. По-перше, мала б бути тепла зима. Це не врятує, але суттєво допоможе пройти опалювальний сезон. Але я б на це не покладав надій. До того ж фактор погоди має збігтися зі стабільною роботою атомних електростанцій, відсутністю проблем з газом тощо", — пояснив експерт.

Оптимізму тут не місце

Проте мова не йде про оптимізм навіть у випадку "звичайної зими" — просто стандартна для України холодна зима з одним, максимум двома тижнями морозів. Через численні російські теракти навіть без нових ракетних ударів Україні вистачить три морозні дні, щоб "впасти" у обмеження для споживачів, або взагалі відключення електроенергії.

"Зараз, слава Богу, АЕС не підпадають під удари ракетами й дронами, але вони не проходять ремонти, які повинні були пройти, й кожен рік додає проблем. Й минулої теплої зими, й позаминулої атомні станції не працювали на повну потужність, раніше це було 70-75%, тоді – 60%. А коли їх будуть виводити на більшу потужність через збільшення споживання, зростатиме ризик аварійної ситуації. Це відразу графіки для споживачів", — додав він.

Ще одна проблема — далеко не всі ключові підстанції національної енергокомпанії "Укренерго" пройшли капітальні ремонти. Причому мова йде про об'єкти, уражені окупантами ще у 2022 та 2023 році. Вони досі перебувають в оперативному ремонті через брак часу, коштів та можливості замовити нормальне обладнання.

До того ж окупанти повністю зруйнували низку об'єктів ДТЕК: наприклад, терактом росіян була знищена Зміївська теплоелектростанція. Все це створює додаткові ризики для стабільного проходження опалювального сезону. Тому цього року відключення енергії можуть бути масштабними: в деяких регіонах і по 10 годин, а в деяких і по 20 годин.

Газу теж не буде?

Російські окупанти цього року поставили ще одне питання — "А чи буде відключення газу". Якщо того року перспективу відключень газу розглядали виключно експерти, то зараз про проблему вже заговорили в уряді.

"Зокрема, міністерка енергетики Світлана Грінчук заявила, що з урахуванням досвіду в енергетиці, напрацювали графіки відключень газу на випадок критичних ситуацій. На мій погляд, це величезні ризики. Адже якщо у випадку відключень електроенергії виходила з ладу побутова техніка, тобто були певні матеріальні збитки, то тут йдеться вже про життя людей. Не всі мають сучасне обладнання – котли, плити, які автоматично блокуються при відсутності газу. Поки неясно, як все це може виглядати, але такі плани озвучені", — пояснив Корольчук.

Таким чином, можна вважати, що на цей опалювальний сезон прогнози суто песимістичні. Через стан енергосистеми та теракти росіян проходження опалювального сезону буде дуже важким.

Зазначимо, що окупанти продовжують скоювати теракти проти української енергетики. Зокрема в ніч на 16 жовтня російські війська завдали серію ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Полтавщині, збитки від якої можуть бути значними. До цього 3 жовтня відбулася найбільш масована атака на газову інфраструктуру з початку повномасштабної війни. Через обстріл постраждали об'єкти "Нафтогазу" та приватні газовидобувники.

До того ж проблеми можуть бути не стільки з наявністю газу, скільки з можливістю його доставки. Окупанти атакують не тільки видобуток газу — російські теракти спрямовані також проти української газорозподільчої інфраструктури, щоб унеможливити доставлення газу навіть за його наявності.