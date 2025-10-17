Киев останется без тепла? Чего ждать столице, рассказал экс-министр энергетики

Бывший глава Киевэнерго Плачков рассказал, какая ситуация с энергетикой в столице

Российские обстрелы энергетики Украины наносят немалый ущерб. Поэтому Киеву нужно готовиться к сложной зиме, ведь ситуация достаточно напряженная.

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-министр энергетики и бывший глава Киевэнерго Иван Плачков, полное интервью которого выйдет в понедельник, 17 октября. По его словам, украинцам следует понимать, что сейчас запас прочности в энергетике не так велик.

Что нужно знать:

Плачков говорит, что Киев готов к зиме, но ситуация может измениться

Запас прочности энергетики Украины крайне низок

Кличко уже предупреждал киевлян о тяжелой ситуации в столице

Эксперт объясняет, что за все время войны с Россией Кремль уничтожил многие объекты энергетической инфраструктуры и некоторые из них не были восстановлены. И это будет иметь значительное влияние зимой, которое украинцы могут ощутить при усилении ударов Москвы.

"Как в целом по стране — мы работаем без Запорожской атомной станции, без Каховской ГЭС, так и в Киеве, где были повреждения на теплоэнергоцентрах. Это основные источники тепла, которые сейчас есть", — говорит Плачков.

Напомним, что городской голова Киева Виталий Кличко отмечал, что ситуация в столице остается сложной. Он призвал киевлян не заниматься самоуспокоением, потому что враг не останавливается. Российские удары по энергетике Киева нанесли значительный ущерб.

