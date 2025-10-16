Час звикати до генераторів: названі чотири області, які взимку можуть залишитися без світла

Саме ці області мають бути готові до графіків відключення світла

У чотирьох областях України немає стабільності з електропостачанням та взимку їм слід приготуватися до відключень світла. Загалом країні потрібно звикати до використання генераторів, тому що передбачити удари ворога по енергетиці неможливо і, відповідно, не можна спрогнозувати, де не буде електроенергії.

Що потрібно знати:

Сумська, Полтавська, Чернігівська та Харківська області мають готуватися до відключень узимку

На Черкащині також є проблеми з електроенергією

Цілий ряд сіл залишиться у темряві взимку

Про це "Телеграфу" сказав голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, нестабільними у плані електропостачання зараз є Сумська, Полтавська, Чернігівська та Харківська області.

Є проблеми із Черкаською областю. Там частково вони пов’язані з ГЕС та там, де були прильоти. Але здебільшого це, звичайно, ці чотири області. Вони повинні готуватися, що всю зиму вони працюватимуть у кращому разі за графіками (відключення світла, – Ред.). Коли та куди ворог потрапить, ми не можемо планувати сказав Ігнатьєв.

Таким чином, доки в деяких містах буде світло і горітимуть неонові вивіски, ряд сіл будуть у темряві при світлі свічок.

Ігнатьєв додав, що українцям вже час звикати до життя з генераторами.

