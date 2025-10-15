Надзвичайно гарний птах може зникнути в Україні: як виглядає і чому так відбувається

Цей птах занесений до Червоної книги України

В Україні практично не залишилося кілець. Це болотяні птахи сімейства ібісових, і у Дністра їх уже практично не спостерігають.

Що потрібно знати:

Косар внесений до Червоної книги України, оскільки перебуває під загрозою через втрату місць проживання і відноситься до категорії вразливих

Щороку в пониззі Дністра фіксується всього від одного до трьох косарів

Місця годування для цих птахів буквально зникли

Про це "Телеграфу" розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННВП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

Щорічно протягом річних спостережень ми фіксуємо одного, двох, до трьох птахів. Більше ми не реєстрували. Це свідчить про те, що найближчим часом ми взагалі цього птаха в пониззі Дністра втратимо каже співрозмовник.

При цьому він зазначає, що кілька пар десятків птахів фіксували на Закарпатті. Можливо вони мігрували туди.

Ці птахи, як каже Роженко, годуються на мілководних ділянках заплавних лук. Однак у зв’язку з колосальним зневодненням такі ділянки у пониззі Дністра зникли.

Косар. Фото: Вікіпедія

Косар — це великий білий птах (менше білого лелеки) з довгою шиєю і ногами і характерним лопатообразным дзьобом. Довжина тіла – 80-90 см, розмах крил – 115-140 см. Вага птахів – до 2 кг. В Україні гніздиться вздовж Чорноморського узбережжя, також відомі випадки гніздування на Тернопільщині; залітний в Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та інших областях.

Косар. Фото: Вікіпедія

Ще один птах, який страждає внаслідок зневоднення та зникнення місць годівлі — коровайка.

Коровайка. Фото: Вікіпедія

Коровайка — птах середнього розміру. Довжина тіла 48-66 см (в середньому близько 56 см), розмах крил 88-105 см, довжина крила 25-30 см, довжина дзьоба 9-11 см. Маса тіла може варіювати від 485 до 970 р. Дорослі птахи пофарбовані в темно-бурий колір. Птаха занесено до Червоної книги України.

