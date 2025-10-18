Так редкая или нет? Биолог развенчал "сенсацию" о птице, которая чуть не исчезла из-за моды

Эта птица издавна живет на территории Украины

В начале октября в СМИ появилась информация, что в Одесской области увидели редкую птицу — малую белую цаплю (Чепура малая). Однако на самом деле этот вид не редкий, он обычный для определенных регионов Украины.

Что нужно знать:

Экологи объявили, что в Одесской области обнаружили редкую птицу — чепуру малую

Однако, по словам ученого, этот вид жил в Украине всегда

Сто лет назад малую чепуру чуть не уничтожили — ее перья использовали для дамских шляпок

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко. К слову, информация о "редкой" малой белой цапле, что обнаружили неподалеку от села Гандрабуры Ананьевского городского совета Подольского района Одесской области была обнародована на Facebook-странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Малая чепура

Роженко объяснил, что эта птица зимует в Африке. В Украину обычно малая цапля прилетает весной. Поэтому ничего сенсационного в том, что ее увидели в Одесской области, нет.

Чепура малая чуть не исчезла из-за прихотей моды столетней давности

Чепура малая (или малая белая цапля, Egretta garzetta*) живет в Украине и является гнездовой, перелетной и частично зимующей птицей. Она гнездится преимущественно в южных регионах, в бассейнах крупных рек — Днестра, Днепра и Северского Донца, а также у морского побережья.

Птичка имеет снежно-белые перья

Большинство этих птиц улетают на зиму в Африку, но небольшое количество зимует в Придунайском регионе и на Каркинитском полуострове Крыма. Во время миграций чепура встречается практически по всей территории Украины, особенно у плавней, болот, лиманов и мелководных озер.

Более сотни лет назад эти птицы почти полностью были уничтожены людьми из-за своих роскошных снежно-белых перьев. Тогда они были популярным украшением для дамских шляпок. К счастью, мир смог остановить уничтожение птиц, пишет UAnimals.

