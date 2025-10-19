Фото надрідкої машини переполошило Житомир: що може ховатися за підозрілим знімком

Користувачі мережі обговорюють, чи справжнє фото чи згенероване

У Житомирі на одній із вулиць нібито помітили люксовий гіперкар Bugatti Veyron. Вартість цього спортивного автомобіля перевалює за 1,5 млн. доларів.

Що потрібно знати:

Ціна на Bugatti Veyron варіюється від 1,9 мільйона доларів за базові моделі до 2,5 мільйонів доларів за версії Vitesse

У житомирській групі в соцмережі обговорюють, чи справжній Bugatti Veyron на фотографії

Номери авто не збігаються з його моделлю

Відповідне відео було опубліковано в одному з місцевих пабліків. Користувачі мережі не повірили своїм очам і стали сперечатися, чи справжній автомобіль на фото, чи це зображення, створене за допомогою ШІ.

Деякі з упевненістю заявили, що на фотографії видно сліди штучного інтелекту. Інші назвали машину "копією".

Варто додати, що якщо перевірити номери на цій машині, видасть автомобіль BMW-X5.

Перевірка номерів

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, чи справжнє це фото, чи згенероване за допомогою ШІ. Що цікаво, ChatGPT вважає фото частково або повністю згенерованим. Він знайшов кілька ознак, які могли б про це говорити:

Номерний знак читається, але форма та пропорції букв/цифр трохи спотворені, а це типова особливість зображень, створених ШІ.

Контури автомобіля, особливо в області решітки радіатора та фар, виглядають трохи "розмитими" та не зовсім реалістичними.

Відображення на кузові та лобовому склі здаються трохи "неприродними" — світло та хмари відбиваються з легкими спотвореннями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що київські "гонщики" насмішили українців. У мережі тим часом почали "хейтити" водіїв, називаючи їх "мажорами" та звинувачуючи у порушеннях правил дорожнього руху.