Фото сверхредкой машины переполошило Житомир: что может скрываться за подозрительным снимком

Пользователи сети обсуждают, настоящее ли фото или сгенерированное

В Житомире на одной из улиц якобы заметили люксовый гиперкар Bugatti Veyron. Стоимость этого спортивного автомобиля переваливает за 1,5 млн долларов.

Что нужно знать:

Цена на Bugatti Veyron варьируется от 1,9 миллиона долларов за базовые модели до 2,5 миллиона долларов за версии Vitesse

В житомирской группе в соцсети обсуждают, настоящий ли Bugatti Veyron на фотографии

Номера авто не совпадают с его моделью

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов. Пользователи сети не поверили своим глазам и стали спорить, настоящий ли автомобиль на фото, или же это изображение, созданное с помощью ИИ.

Некоторые с уверенностью заявили, что на фотографии видны следы искусственного интеллекта. Другие же назвали машину "копией".

Стоит добавить, что если проверить номера на этой машине, то выдаст автомобиль BMW-X5.

Проверка номеров

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, настоящее ли это фото, или же сгенерированное с помощью ИИ. Что интересно, ChatGPT считает фото частично или полностью сгенерированным. Он нашел несколько признаков, которые могли бы о таком говорить:

Номерной знак читается, но форма и пропорции букв/цифр немного искажены, а это типичная особенность изображений, созданных ИИ.

Контуры автомобиля, особенно в области решётки радиатора и фар, выглядят немного "размытыми" и не совсем реалистичными.

Отражения на кузове и лобовом стекле кажутся немного "неестественными" — свет и облака отражаются с лёгкими искажениями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что киевские "гонщики" насмешили украинцев. В сети тем временем начали "хейтить" водителей, называя их "мажорами" и обвиняя в нарушениях ПДД.