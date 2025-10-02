Народному "Запорожцю" 65 років: чи можна сьогодні купити авто за 1000 пляшок горілки?

У 1961 році з конвеєра зійшов перший ЗАЗ-965, українська машина з італійським серцем, доступна кожному

Малолітражний ЗАЗ-965, який вироблявся в СРСР у 1961-1969 роках, в народі прозвали "Горбатим" через незвичайну форму кузова. Його виробляли на конвеєрах переобладнаного заводу сільськогосподарської техніки "Комунар" у Запоріжжі. Коштував Запорожець 1800 рублів — у народі казали, що ця сума дорівнює приблизно 1000 пляшкам горілки.

У 65-річчя початку випуску автомобіля "Телеграф" розповідає, чим особливий Запорожець, скільки він коштував у перерахунку на горілку та чи можливо купити машину за такі гроші сьогодні.

Італійське натхнення та "двері смерті": що робило "Запорожець" унікальним на дорогах СРСР

Автомобіль "Запорожець"

Проєкт "Запорожця" розробляли Науковий автомоторний інститут НАМІ та Московський завод малолітражних автомобілів. Групою конструкторів керував Борис Фіттерман. За основу взяли популярний італійський Fiat 600, але жодна деталь кузова не була повністю скопійована з прототипа.

Характерна округла задня частина кузова дала машині народне прізвисько "Горбатий". Двигун розташовувався ззаду і мав повітряне охолодження замість водяного. Це робило машину простою в ремонті — мотор можна було зняти і полагодити власноруч.

Перші моделі мали особливість, яку в народі називали "суїцидальні двері". Вони відчинялися проти ходу руху, і на великій швидкості потік повітря міг їх розчинити, якщо погано зачинили. У наступній моделі ЗАЗ-965А цю проблему виправили.

"Суїцидальні двері" у Запорожця

Лобове та заднє скло були ідентичними і взаємозамінними. Це спрощувало ремонт. Спереду, де зазвичай розташовувався двигун, був маленький відсік для речей. Тому власники часто кріпили на дах ґратчасті багажники.

Як "Запорожець" став найдоступнішою машиною для мільйонів

Легендарний горбатий запорожець

"Запорожці" з'явилися на дорогах, коли в СРСР після війни почалася масова автомобілізація. Головною перевагою моделі стала ціна, яку могла собі дозволити звичайна родина.

Як стверджували народні легенди тих часів, вартість одного "Запорожця" дорівнювала ціні 1000 пляшок горілки. Проте ця фраза не зовсім точна — насправді автомобіль був навіть дешевшим, адже у 1961 році він коштував 1800 рублів, а пляшка горілки 0,5 л — 2,87 рубля.Тож якщо бути точним, то "Запорожець" коштував приблизно 627 пляшок горілки. Проте для розрахунків все одно будемо відштовхуватись від народної версії.

Якщо перерахувати на сучасні гроші (пляшка горілки коштує сьогодні близько 100 гривень), виходить приблизно 100 тисяч гривень. За таку суму зараз не купиш нового автомобіля. Можна знайти хіба що старого "Ланоса" на вторинному ринку.

Скільки пляшок горілки сьогодні треба, щоб купити авто

Один з найдешевших нових автомобілів на українському ринку сьогодні — китайський Chery Tiggo 2 Pro. На сайті офіційного дилера Chery Automobile Co. Ltd ціна починається від 590 тисяч гривень. Якщо поділити на вартість пляшки горілки, виходить 5900 пляшок. Майже в шість разів більше, ніж коштував "Запорожець" у той час.

FIAT Panda — ще один дешевий автомобіль, офіційно представлений на українському ринку, коштує приблизно 620 тисяч гривень — 6200 пляшок горілки. Hyundai i10 обійдеться в майже таку саму суму. Renault Taliant (наступник Renault Logan) — 6290 пляшок горілки.

Експорт під псевдонімом та пам'ятники на постаментах: як склалася доля легендарної машини

"Запорожець" експортували в деякі країни, зокрема до Фінляндії. Там його продавали під брендом Yalta, бо назву "Запорожець" латиницею було складно вимовити. Також використовували назву Eliette.

Машина стала єдиним автомобілем у СРСР, який випускали у спеціальних версіях для людей з інвалідністю. Такі машини зі зміненими механізмами управління розподіляли через органи соцзабезпечення.

"Горбатий" знімався в багатьох радянських фільмах, наприклад у стрічці "Три плюс два". Про нього складали рекордну кількість анекдотів у СРСР. Машина стала справжнім символом своєї епохи.

Сьогодні "Запорожці" цінуються хіба що як раритети. Їх встановлюють як пам'ятники в різних містах. Проте сам завод ЗАЗ переживає важкі часи та перебуває у занепаді.

Запорізький автомобільний завод, який у радянські часи був одним з найбільших підприємств СРСР і випускав сотні тисяч автомобілів щороку, поступово втрачав позиції після розпаду Союзу. У 1990-х роках завод намагався адаптуватися до ринкової економіки, але конкуренція з іноземними виробниками виявилася занадто жорсткою. Більше про легендарний ЗАЗ "Телеграф" писав тут: Окупанти обіцяють воскресити "Запорожець", але є одне "але".