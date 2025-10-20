Про зустріч з Путіним, Tomahawk та можливе закінчення війни. Головні заяви Зеленського

Україна наблизилася до можливого закінчення війни, впевнений президент

Президент України Володимир Зеленський зробив низку нових заяв з таких хвилюючих українців тем як передача Україні Tomahawk, майбутня доля Донбасу та можлива енергетична криза взимку. "Телеграф" підготував для вас добірку найважливіших цитат.

Про можливість зустрічі з Путіним у Будапешті

Ми готові до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює. Безумовно, я вважаю, що головне – це результат. Я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене. Коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем'єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення.

Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося.

Навіщо Росії потрібен Донбас

Історія в тому, що "рускі" кажуть, що вони провели начебто референдум серед "рускіх" людей на Донбасі і вони начебто хочуть в Росію. Але спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне і очевидно незаконне, що назвали "референдумом". Між початком окупації і так званим "референдумом" пройшло 10 років. Ви розумієте, в чому не збігається? Пан Віткофф каже, що воно внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель.

Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це. Крим став перлиною? І там немає ніяких бойових дій. Ні, не став. Це говорить про ставлення. Я вважаю, у нього складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно – це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни. Тому гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний сісфаєр та інші ініціативи Президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський Президент дає Путіну ще один шанс.

Як Україна може отримати Tomahawk

Те, що "рускі" бояться рішення щодо "томагавків", це очевидно. Відповідна зброя є не тільки у США, і якщо США роблять крок вперед, "рускі" розуміють, що я домовлюсь в Європі про "томагавки" та про іншу необхідну зброю. Путін дзвонив Трампу через "томагавки", через риторику Президента Трампа про "томагавки".

У комбінованих операціях України деякий відсоток займають далекобійні ракети, а більшість займає українське виробництво дронів і українське виробництво ракет. У нас немає поки що таких технологій, як "томагавки" або аналогічні ракети, які летять на 1000 км, вони є у американців. Так само коли, наприклад, американська сторона каже: "А що буде, якщо проти нас, а у нас мало "томагавків"? А я пояснюю, що у сучасній війні все використовують саме так. Розріджують системи протиповітряної оборони не ракетами, а дронами. Тому, не дай Боже, що хтось буде щось застосовувати проти вас, але ви маєте знати, що вам знадобляться десятки тисяч дронів. Тому я й сказав, що ми не тільки хочемо купити ваші відповідні ракети, тому що у нас поки що таких немає, але ми вам дамо дрони. Безумовно, у США серйозна індустрія, вони і самі можуть їх робити. Але потрібна практика на полі бою. США мають велику індустрію, але сама індустрія каже: "Вашої практики сьогодні у нас немає. І, безумовно, ваші дрони сьогодні найкращі". І тому я сказав, що ми готові і продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати. Нехай наші компанії приїжджають до вас і робіть разом виробництво, якщо ви хочете, щоб це вироблялося не в Україні, а у вас. Тобто ми готові.

Чому Україна не буде готувати наступ після припинення війни

Вони знову переказували російську історію про те, що ми начебто будемо готуватися до наступу, що начебто не можна нам давати паузу. Я говорю: "Я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни?" Як приклад – Південна Корея, яка має гарантії безпеки США, і відповідно розвивалась та розвинулась в круту країну, а Північна Корея – це Північна Корея. І там же немає фінального документа, там немає фінальної мирної угоди на Корейському півострові. Якщо ж у нас буде угода така фундаментальна, і такий довгий її шлях, то хто може порушувати гарантії безпеки, хто собі ворог? Якщо в мене немає мирної угоди, але в нас є зупинка, припинення вогню, і є сильні гарантії безпеки, що Путін не піде знову, для чого мені порушувати це? Наша позиція абсолютно логічна, і на такій основі її підтримують багато наших партнерів.

Частина дружніх країн підтримують Україну тільки на словах

Ми купуємо зброю через PURL. Інших таких ініціатив у нас наразі немає. Це програма НАТО, і кошти у неї вкладають члени НАТО. Але вона відкрита, і це добре. І якщо бути відвертим: не всі країни, навіть ті, що є дуже проукраїнськими у своїй риториці та публічно, зараз вже приєдналися до програми PURL. Саме тому є такі сильні друзі, які вдруге почали платити гроші на постачання в межах цієї програми.

Вам також може бути цікаво: Як адміністрація Трампа продає зброю для України, та хто за це платить: розповідаємо ексклюзивні деталі про PURL

Як працюють санкції проти Росії

Уже зараз ми вважаємо, що наступного року Росія матиме значний дефіцит – майже 100 мільярдів доларів. Ми бачили документи – місяць тому ця цифра становила 71 мільярд, але ми бачимо, що проблем в них дійсно побільшало.

Яка різниця між Зеленським та Путіним

Путін працює зі Сполученими Штатами Америки, маючи великі економічні пропозиції, маючи ресурс країни, яка не належить йому, але він її використовує як свою приватну власність. І будь-яка людина, яка прийшла в політику на час, відведений законом, а не на час відведений Богом, розуміє, що не можна продавати чи віддавати те, що тобі не належить. Тому в нас різний підхід з Російською Федерацією. Розпродажем України ніхто не буде займатися.

Що буде з газом та енергетикою

Є позитивні домовленості зі Словаччиною та Америкою. Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ.

Також американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт з американцями – як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Другий проєкт – це атомна енергетика. Є 15 блоків, 6 з них окуповані, але ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. І третій проєкт – це нафта. Також великий інтерес у Сполучених Штатів Америки. У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль. Ось такий підхід.

Україна наблизилася до можливого закінчення війни

Ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія. Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти. Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України. Тобто є такий настрій, а ми робимо в такому настрої якісь кроки – "томагавки" тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію.