Лаявся та кидався картами? Що насправді Трамп казав про український Донбас та Росію

Американський лідер намагається зупинити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не пропонував президенту України Володимиру Зеленському віддати Росії Донецьку область (зокрема ту її частину, що контролюють ЗСУ). Трамп сказав це у відповідь на повідомлення у ЗМІ, нібито він наполягав на цьому в ході закритої зустрічі з Зеленським.

Що треба знати:

За даними джерел, Трамп жорстко вимагав від Зеленського віддати Путіну весь Донбас

Однак американський лідер заперечує це, за його словами, треба зупинитися на лінії зіткнення

Джерела розповідають, що нещодавня зустріч у Вашингтоні була бурхливою — Трамп нібито кричав і лаявся

Що пропонує Трамп

На борту Air Force One 19 жовтня Трамп сказав журналістам, що Росія та Україна мають зупинитися "просто зараз". Зупинка, на думку американського лідера, має відбутися на тій лінії зіткнення, що існує на цей момент.

Все інше дуже складно узгоджувати. Якщо починати говорити: "ви берете це, ми беремо те", – там так багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні зупинитися просто зараз на лініях фронту, повертатися додому, перестати вбивати людей і все, Дональд Трамп

Щодо Донбасу, зазначив Трамп, на його думку, все має залишитися так, як є зараз. Тобто та частина, що контролює ЗСУ, залишається Україні, а та, що російська армія — залишається під окупацією.

Нехай залишається так, як є. Зараз він уже розділений. Я думаю, що Росія вже контролює 78% території. Залиште все, як є зараз. Вони можуть щось узгодити пізніше Дональд Трамп

Як виглядала б карта, якщо умови Путіна було б прийнято

Джерела розповідають, що зустріч Трампа та Зеленського була дуже емоційною

Водночас Reuters з посиланням на власні джерела повідомляє, що в ході нещодавньої зустрічі Трамп наполягав, щоб Зеленський погодився відмовитися від частини території України. Також, за словами джерел, глава США відмовився надати Україні ракети "Томагавк" і розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві, що збентежило українську делегацію. За словами джерел, Трамп під час п'ятничної зустрічі заявив, що швидка угода є необхідною. Президент США був настільки емоційним, що нібито кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

У обох співрозмовників видання склалося враження, що на Трампа вплинув глава Росії Володимир Путін під час їхньої останньої телефонної розмови. За даними The Washington Post, тоді Путін запропонував обмін територіями: Україна мала б поступитися Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Одне з джерел повідомило, що саме цей обмін американські чиновники запропонували Зеленському.

Трамп закликав Зеленського погодитися на умови Путіна?

The Financial Times з посиланням на власні джерела підтверджує, що на зустрічі у Вашингтоні Трамп нібито закликав Зеленського погодитися на умови Путіна, інакше Росія його "знищить". Видання зазначає, що зустріч кілька разів виглядала як "галасливий матч" і переростала у перепалку на підвищених тонах. Президент США нібито постійно перебивав Зеленського, нервував і лаявся, стверджують джерела.

Вони розповіли, що американський лідер в ході бесіди перебивав Зеленського та відкидав у бік карти фронту, які той взяв з собою. Глава Білого дому нібито вимагав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.

За словами одного з європейських чиновників, поінформованого про зміст зустрічі, Трамп заявив Зеленському, що той нібито "програє війну". Угоду, за його словами, необхідно укласти, інакше Україну "знищать".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може Україна піти на новий обмін територіями, що придумав Путін. Як би виглядала в цьому випадку карта.