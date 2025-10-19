Путін хоче обміняти дві області України на весь Донбас. Трампу це не сподобалось, – The Washington Post

Путін вже 11 років намагається захопити Донеччину, але силою зброї він цього досі зробити не спромігся

Російський правитель Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув умовою припинення війни в Україні передачу йому контролю над Донецькою областю — в обмін на частину тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Проте Трамп цю вимогу не підтримав, хоча в Білому домі вважають, що вимога Путіна може свідчити про прогрес.

Що треба знати:

Путін вимагає контролю над Донецькою областю, але він вже готовий обміняти її на інші окуповані території

Вимога Путіна свідчить, що він не відступає від наміру окупувати щонайменше два регіони України — Донецьку та Луганську області

Трампу не сподобалася вимога російського правителя, проте в Білому домі вважають, що це ознака прогресу

За даними видання Washington Post, яке посилається на власні джерела в адміністрації Трампа, Путін під час розмови з Трампом сказав, що умова припинення війни — передача під контроль Росії Донецької області. Але на цей раз Путін, за даними джерел, готовий відмовитися від контролю частини Херсонської та Запорізької областей, які росіяни частково окупували — якщо йому віддадуть Донеччину.

Чому Путін хоче Донеччину

Путін дуже сильно хоче взяти під контроль усю Донецьку область. Річ у тім, що одинадцять років Росія намагається захопити цю територію, але щоразу зазнає поразки від українських військових. Збройні сили України утримують позиції в регіоні, який став головним щитом від можливого наступу росіян на захід в напрямку Києва.

Водночас Путін, схоже, не відмовляється від попередніх вимог, які стали причиною війни. Росія та контрольовані нею терористи на Донбасі з 2014 року заявляють, що цей регіон нібито "належить РФ" — проте так і не змогли взяти його під контроль, хоча зазнали шалених втрат. На тлі вимог Путіна оптимізм Трампа щодо можливого укладення мирної угоди виглядає щонайменше дивним.

Лінія фронту

Президент Трамп публічно не коментував цю вимогу Путіна. А під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп сказав, що не підтримує такий варіант. Під час переговорів у Будапешті Трамп буде говорити з Путіним про припинення війни.

Видання зазначає, що це значно менша територіальна вимога, ніж те, що заявляв Путін під час саміту в Анкориджі. В Білому домі вважають, що це можна розцінювати, як ознаку прогресу. Але є нюанс: високопоставлене джерело з європейської дипломатії сказало, що українці не поділяють таку оцінку і навряд чи будуть налаштовані її обговорювати.

"Це все одно що продати їм (росіянам, — ред.) власну ногу в обмін на нічого", — пояснив він.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні пройшла зустріч українського та американського лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. На ній підіймалось питання завершення війни в Україні й не тільки. Примітно, що розмова президентів тривала більше, ніж було заплановано спочатку. Президенти розмовляли між собою понад дві години. "Телеграф" зібрав усе про те, чим саме завершилася зустріч.