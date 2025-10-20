У Запоріжжі помітили "моржа" у річці (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На вулиці цього дня всього +8 градусів
Запоріжжя накрила холодна погода із дощами, але не всім городянам це заважає продовжувати пляжний сезон. На одному з міських пляжів помітили чоловіка, який незважаючи на холод вирішив скупатися у Дніпрі.
Що потрібно знати:
- На запорізькому пляжі помітили чоловіка, який купався у річці
- Температура повітря у Запоріжжі зараз на рівні +8 градусів
Відповідне відео було опубліковане у місцевому запорізькому паблику 20 жовтня. Автор ролика зобразив, як чоловік безтурботно купався в річці, незважаючи на те, що на вулиці похмура погода та температура лише близько 10 градусів.
Зазначимо, що згідно з прогнозом погоди, у понеділок, 20 жовтня, у Запоріжжі вдень температура повітря на рівні всього +8 градусів. При цьому вранці було від +3 до +5 градусів. А надвечір очікується до +7 градусів.
Також варто наголосити, що купальний сезон зазвичай закінчується, коли температура води падає до 18-20 градусів, оскільки купання вже стає некомфортним і може бути небезпечним для здоров’я.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з українських озер краще ніколи не купатися, оскільки за легендами його охороняє погань.