У Запоріжжі помітили "моржа" у річці (відео)

На вулиці цього дня всього +8 градусів

Запоріжжя накрила холодна погода із дощами, але не всім городянам це заважає продовжувати пляжний сезон. На одному з міських пляжів помітили чоловіка, який незважаючи на холод вирішив скупатися у Дніпрі.

Що потрібно знати:

На запорізькому пляжі помітили чоловіка, який купався у річці

Температура повітря у Запоріжжі зараз на рівні +8 градусів

Відповідне відео було опубліковане у місцевому запорізькому паблику 20 жовтня. Автор ролика зобразив, як чоловік безтурботно купався в річці, незважаючи на те, що на вулиці похмура погода та температура лише близько 10 градусів.

Зазначимо, що згідно з прогнозом погоди, у понеділок, 20 жовтня, у Запоріжжі вдень температура повітря на рівні всього +8 градусів. При цьому вранці було від +3 до +5 градусів. А надвечір очікується до +7 градусів.

Погода в Запоріжжі 20 жовтня

Також варто наголосити, що купальний сезон зазвичай закінчується, коли температура води падає до 18-20 градусів, оскільки купання вже стає некомфортним і може бути небезпечним для здоров’я.

