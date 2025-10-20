Українці не зовсім замерзнуть без опалення: синоптики порадували прогнозом погоди

На зміну морозам в -2 прийде до +10 градусів

Сильне похолодання з заморозками, а подекуди й зі снігом, тримається в Україні вже кілька днів. Однак найближчим часом українців очікує справжнє "бабине літо".

Про це свідчить прогноз погоди на порталі Ventusky. Зазначається, що ще 21 жовтня вночі буде досить холодно, а з 22 потеплішає. Однак дані порталу постійно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли потеплішає в Україні

У вівторок, 21 жовтня, зранку та вночі стовпчик термометра опуститься до -2 градусів на заході України. В інших областях очікується від +1 градуса до +5 градусів. Протягом дня на сході та півночі можливий невеликий дощ.

Погода в Україні 21 жовтня

Вже 22 жовтня, у середу, в Україні помітно потеплішає. Адже вночі на заході країни стовпчик термометра покаже до +3 градусів, на півночі та сході до +4 градусів, в інших регіонах +7 градусів. Опадів на цей день синоптики не прогнозують.

Погода в Україні 22 жовтня

Далі 23-24 жовтня очікується пік "бабиного літа". Навіть з раннього ранку прогнозується до +10 градусів, а вдень до +17 градусів. Однак насолодитись теплом українцям можуть завадити опади, які обидва дні накриватимуть захід та північ країни.

Погода в Україні 24 жовтня

Нагадаємо, що в Україні в більшості областей централізоване опалення прогнозують запустити 1 листопада. А враховуючи те, що вже кілька днів підряд досить холодно, прогноз потепління втішає українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сніг раптово засипав одразу дві області України.