Дарує надію грішникам та втішає скорботних: про що моляться перед іконою "Несподівана радість" та де вона знаходиться

Це одна з найшанованіших православних святинь, що дарує надію на прощення навіть найтяжчих гріхів

Ікона Божої Матері "Несподівана радість" займає особливе місце серед православних святинь, адже її історія переплітається з глибоким покаянням, дивом прощення й невичерпною милістю Пресвятої Владичиці. Серед численних образів Богородиці, саме ця ікона надихає тих, хто шукає духовного підтримання та милості.

Вже багато століть вона залишається символом надії для грішників і тих, хто прагне віднайти шлях до навернення. "Телеграф" розповість про цю святиню детальніше.

Історія ікони "Несподівана радість"

Перші описи цієї ікони подає святитель Димитрій Ростовський у своїй праці "Руно орошене". Йдеться про чоловіка, котрий, попри тяжкі гріхи, щоденно з щирою вірою молився перед образом Божої Матері, повторюючи слова Архангела Гавриїла: "Радуйся, Благодатна!".

Ікона "Несподівана радість"

Одного дня, коли цей чоловік збирався знову чинити неправедні справи, він зайшов до храму, щоб помолитися. Раптово його огорнув страх, і у видінні він побачив, що святий образ Богоматері оживає: на руках, ногах і боці Божественного Младенця з’явилися криваві рани. Впавши на землю, він вигукнув: "О Владичице, хто це зробив?" На що Діва Марія відповіла: "Ти і такі ж грішники, як ти, знову розпинаєте Мого Сина своїми беззаконнями". Чоловік схвильовано молив Пресвяту Богородицю, аби вона умилостивила Сина за прощення його гріхів. І лише після тричі повтореної молитви Божої Матері Христос погодився простити грішника, дозволивши йому в знак прощення поцілувати свої рани. Ця подія послугувала причиною написання ікони, на якій зображено молільника, що стоїть навколішки перед образом Богородиці зі Спасителем.

Варіант ікони "Несподівана радість"

Цікаві подробиці та дива, пов’язані з іконою

Джерела легенди про розбійника: за народними переказами, головним героєм історії є не просто грішник, а розбійник, який перед кожним злочином щиро молився до Божої Матері — навіть попри тяжкість своїх вчинків, у серці зберігалася віра в милосердя Богородиці.​

за народними переказами, головним героєм історії є не просто грішник, а розбійник, який перед кожним злочином щиро молився до Божої Матері — навіть попри тяжкість своїх вчинків, у серці зберігалася віра в милосердя Богородиці.​ Дива зцілення й духовна допомога: в історії православних храмів зафіксовано випадки неочікуваного зцілення та дивовижної духовної підтримки для людей, що молились перед образом "Несподіваної радості" у найскладніших життєвих моментах.​

в історії православних храмів зафіксовано випадки неочікуваного зцілення та дивовижної духовної підтримки для людей, що молились перед образом "Несподіваної радості" у найскладніших життєвих моментах.​ Сила материнської молитви: святиня особливо шанується матерями, які просять Божу Матір про спасіння чи виправлення дітей. Саме цей образ вважають захисником родини, а молитви матерів перед ним мають особливу силу.​

святиня особливо шанується матерями, які просять Божу Матір про спасіння чи виправлення дітей. Саме цей образ вважають захисником родини, а молитви матерів перед ним мають особливу силу.​ Символ покаяння і прощення: образ уособлює момент глибокої духовної кризи й істинного покаяння — він дає надію кожному, хто прагне зміни й духовного оновлення.

Місце ікони в українських храмах

Ікона "Несподівана радість" у Володимирському соборі в Києві

У Володимирському кафедральному соборі в Києві одна з численних копій ікони "Несподівана радість" особливо шанується парафіянами. Святиня знаходиться в передній правій частині храму, в ківоті, та зберігається тут ще з часу завершення Другої світової війни.

Після кожного вечірнього богослужіння і недільної Літургії перед іконою звершують молебень. Православна Церква прославляє образ Божої Матері "Несподівана радість" щороку 22 грудня.

Про що моляться перед іконою "Несподівана радість"

До ікони Божої Матері "Несподівана радість" віряни звертаються у найскладніші періоди життя та у хвилини радості й надії. До цього чудотворного образу приносять молитви:

про прощення гріхів і дар справжнього покаяння, навіть коли здавалося, що шляху до відродження вже немає;

про голос Божого милосердя та несподівану допомогу у тяжких обставинах, про зцілення душі й тіла, втіху у скорботі, полегшення фізичних або душевних страждань;

про захист, добробут і благополуччя родини, духовну підтримку для близьких;

про вирішення важких життєвих ситуацій, про душевну рівновагу та духовну силу, зцілення від хвороб і звільнення від залежностей;

про щасливу вагітність та народження здорових дітей;

про відновлення справедливості у конфліктах та про мир у родині й серці;

про заступництво і захист для храму, громади, міста.

Ікона "Несподівана радість" у Володимирському соборі в Києві

Священнослужителі наголошують, що молитва перед іконою "Несподівана радість" допомагає відчути справжню силу віри, покаяння та надії, навіть у темряві сумнівів чи у хвилини найбільшого відчаю.​

Значення ікони для сучасних вірян

Цей образ знаходить відгук у серцях мільйонів, адже нагадує про силу покаяння та про те, що милість Божа не знає меж. Він дає надію тим, хто, навіть оступившись, прагне знайти дорогу до духовного оновлення, відчуває потребу в прощенні й благодаті.

Раніше "Телеграф" розповідав про Володимирський собор у Києві як один із найзначніших православних храмів України та пам'ятку неовізантійської архітектури. Храм дивом уникнув руйнування за радянських часів.