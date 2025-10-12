"Технолоджіа". Курйозний ремонт дороги в Одесі розвеселив мережу (відео)

Користувачі одразу ж згадали посіпак

Ремонт українських доріг вже досить давно став приводом для жартів і мемів. Особливо, якщо це відбувається в дощ, як нещодавно сталось в Одесі.

Відповідне відео завірусилось у мережі. На ньому видно, як кілька робітників у дощовиках жовтого кольору вкладають асфальт.

Ще більшого гумору додало те, що на ролик наклали відомий звук з "Посіпак". Виглядає це досить кумедно, адже здалеку комунальники в довгих жовтих дощовиках дійсно схожі на посіпак.

Зазначається, що курйоз стався в Одесі, після страшної зливи, яка спричинила справжній апокаліпсис. Тоді місто затопило настільки сильно, що загинули навіть люди.

У коментарях користувачі зауважили, що така "технологія" укладки асфальту в Україні існує не перший рік. Дехто жартував про посіпак та публікував тематичні меми. Були й думки про те, що таким чином не слід ремонтувати дорогу в України.

Посіпаки — це істоти жовтого кольору та низького росту, які зазвичай одягнені в робочі комбінезони синього кольору із джинсового матеріалу й носять захисні окуляри. Вони є персонажами-маскотами студії Illumination Entertainment, Universal Studios.

Нагадаємо, що після сильної зливи, коли зійшла вода, Одеса буквально перетворилась у звалище. Ба більше, на вулицях навіть валялась риба та інші морепродукти.

